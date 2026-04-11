ایران از دیرباز مهد تمدن، فرهنگ و کتاب بوده است

محمدعلی آقامیرزایی، مدیر تولید انتشارات خط مقدم، در گفتوگو با خبرنگار مهر در ابتدا به تاریخچه غنی کتاب و کتابخانهها در ایران اشاره کرد و گفت: ایران از دیرباز مهد تمدن، فرهنگ و ادب و کتاب بوده است. ما میدانیم که بهترین و بزرگترین کتابخانهها در زمان ساسانیان وجود داشته است. در تهاجم اعراب، این کتابخانهها آسیب دیدند، اما بزرگانی همچون بزرگمهر که کتابخانهای عظیم داشتند، هنوز در تاریخ ایران شناخته شدهاند. توجه ما به کتاب از دیرباز بوده است و حتی سنگنوشتهها و منشور حقوق بشر کوروش، که هنوز از مترقیترین متون انسانی به شمار میرود، گواهی بر این مدعاست.
آقامیرزایی با اشاره به ورود اسلام به ایران و تاثیر آن ادامه داد: اسلام که به ایران آمد، اولین دینی بود که معجزهاش، کتابت بود. قرآن معجزهای بود که به شکل مکتوب عرضه شد و عصر نوشتن و اندیشیدن آغاز شد. از اینرو، پس از ورود اسلام به ایران، تمدنی اسلامی شکل گرفت که به شدت بر علم و فرهنگ تاثیر گذاشت و در زمینههای مختلف علمی، ادبی و دینی آثار برجستهای تولید شد.
وی در ادامه شاعران و ادیبان را سرمایه ایران دانست و گفت: ما در تاریخ ایران بزرگانی همچون حافظ، مولوی و دیگر ادیبان و دانشمندان داریم که آثارشان هنوز در جهان مورد توجه است. حتی کتابهای بوعلی سینا و دیگر دانشمندان همچنان در دانشگاهها تدریس میشود و تأثیرات آنها در علم و فلسفه همچنان پابرجاست. ایران همچنین در زمینههای علمی و نجوم نیز دستاوردهای بزرگی همچون تقویم خیامی داشته است.
آسیب به تمدن ایرانی با جنگ فرهنگی
آقامیرزایی در بخش دیگری از صحبتهایش به جنگهای فرهنگی که علیه ایران به راه افتاده اشاره کرد و گفت: همیشه در طول تاریخ وقتی که جنگی علیه ایران شکل میگرفت، دشمنان سعی میکردند به این تمدن آسیب بزنند. امروز نیز در حالی که برخی میگویند که موشکهای هدفمند اسرائیلی و آمریکایی به اهداف ویژهای اصابت میکنند، قلعه فلکالافلاک که یکی از بهترین آثار تاریخی در لرستان ما و ثبتشده در یونسکو است، با خاک یکسان میشود. کاخ گلستان که یکی از شاهکارهای دوره قاجاری است، آسیب میبیند و بسیاری از سایتها و موزههای تاریخی نیز دچار صدمات جدی میشوند.
وی افزود: دشمنان بهطور هدفمند در تلاشند تا تمدنی که خود آنان فاقد آن هستند را نابود کنند و جنگ فرهنگی یکی از مهمترین ابزاری است که در این راستا استفاده میشود. این جنگ رسانهای بیش از ۲۰ سال است که آغاز شده و شبکههای مختلفی بدون هیچگونه آگهی و با صرف هزینههای بالا در حال بمباران اطلاعاتی علیه ایران هستند. شبکههایی که منبع درآمد آن معلوم نیست از کجا تامین میشود. هدف آنان از این جنگ فرهنگی این است که دستاوردهای ما نادیده گرفته شود و حس تحقیر را القا کنند، در صورتی که وضعیت حال ایران از دوران پهلوی بسیار بهتر است.
رهبر شهید یک کتابخوان قهار بود
آقامیرزایی سپس به نقش رهبر شهید انقلاب اسلامی در حمایت از فرهنگ کتاب و ادبیات اشاره کرد و گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی به خوبی میدانست که دشمن اولین حملهاش را از جنگ فرهنگی آغاز میکند. ایشان خود یکی از کتابخوانهای قهار بودند و اهمیت ویژهای برای کتاب قائل بودند. من خودم از نزدیک شاهد بودم که ایشان وقت زیادی را به دیدار از نمایشگاههای کتاب و صحبت با نویسندگان و ناشران اختصاص میدادند. ایشان همواره بر اهمیت حمایت از ادبیات پایداری تاکید میکردند و بسیاری از دستاوردهای ما در این زمینه مرهون توجه ویژه ایشان بوده است. به گفته خود ایشان، عادت کتابخوانی را از پدرشان به ارث برده بودند و همواره پدر گرامی خود را درحال کتاب خواندن میدیدند.
حمایت رهبر شهید از ادبیات مقاومت
وی در ادامه با اشاره به حمایت رهبر شهید از ادبیات پایداری افزود: ای کاش برخی از مسئولین فرهنگی ما نیز ایشان را الگوی کتابخوانی خود قرار دهند. اگر حمایتهای ایشان از آقای مرتضی سرهنگی و آقای بهبودی نبود، دفتر ادبیات هنر مقاومت شکل نمیگرفت. ایشان همواره از ادبیات جنگ حمایت میکردند و بدون این ادبیات، ما نمیتوانستیم نسلهای سلحشور و مقاوم خود را تربیت کنیم.
مدیر تولید انتشارات خط مقدم به چالشهای امروز و جنگ فرهنگی کشورهایی که ادعای قدرت دارند، علیه ایران اشاره کرد و گفت: امروز ایران در حساسترین نقطه جغرافیایی و فرهنگی جهان قرار دارد و دشمنان به هر نحوی به غیر از بمباران موشکها تلاش میکنند تا این کشور نتواند دوباره به یک قدرت بزرگ تبدیل شود. آنها نمیخواهند که تمدنی قدیمی که از دیرباز در زمینه فرهنگ و علم پیشرفت کرده، دوباره قدرت بگیرد. جنگ فرهنگی علیه ایران هنوز ادامه دارد و هدف این است که هویت ایرانیان را از ریشهاش جدا کنند و خودبیگانگی را در میان نسلهای جوان تزریق کنند.
وی با اشاره به دستاوردهای به دست آمده در جنگ رمضان بیان کرد: دستاوردهایی که در حال حاضر به عینه در این جنگ دیدیم، باتوجه به تمام دفاعی که درحال حاضر در برابر این کشورها انجام میشود، دستاورد کمی نیست. درست است که ضعفهایی دیده میشود اما ما باید این ضعفها را از بین ببریم و پشتپا به تمامی ساختار خودمان نزنیم.
جنگ فرهنگی عامل اصلی فریب مردم
آقامیرزایی جنگ فرهنگی را عامل فریب مردم دانست و افزود: کاری انجام دادهاند که عدهای به عبارت از رهبر شهید، فریب خورده، تقاضای حمله به کشور خودشان را دارند و از حملات و بمبارانهای کشورهای خارجی ابراز خوشحالی میکنند. این جنگ تا همین حد خطرناک و اثرات مخربی به جای دارد. باتوجه به تعداد کمشان اما همچنان وجود دارند.
مدیر تولید انتشارات خط مقدم در ادامه گفت: اما درحال حاضر و در جنگ تحمیلی سوم، کسانی که وجود دارند که وطنپرستن و غیرتمندانه از آب و خاکشان دفاع میکنند. این سلحشوری و مقاومت از برکات رهبر شهیدمان و توجه ایشان به ادبیات مقاومت است که در منطقه جلوههای آن نمود پیدا میکند.
آقامیرزایی در پایان گفت: من دو سه دور در نمایشگاه کتاب تهران شاهد بودم که ایشان به غرفه ما آمدند و به خوبی با آثار و نویسندگان ما آشنایی داشتند و حتی از کتابهای در دست چاپ نیز اطلاع داشتند. و حتی از مرتضی سرهنگی، نویسنده ادبیات پایداری درخواست داشتند که برای ۲۰سال آینده برنامهریزی کنند. امیدواریم که با ادامه این مسیر، با وجود تمامی مشکلات و ضعفها، بتوانیم در این سنگر فرهنگی به مقابله با جنگ فرهنگی دشمن بپردازیم و دستاوردهای خود را به یاد مردم بیاوریم.
