به گزارش خبرگزاری مهر، هم زمان با فرارسیدن بیست و پنجم ماه شوال که مصادف با سال روز شهادت رئیس مذهب شیعه، حضرت امام جعفر صادق (ع) است، ویژه‌برنامه عزاداری و سوگواری، از سوی تولیت معزز آستان قدس رضوی، در حرم مطهر حضرت رضا (ع)، برگزار می‌شود.

این ویژه‌برنامه عزاداری، روز سه‌شنبه ۲۵ فروردین از ساعت ۷:۳۰ الی ۸:۳۰ مدرسه دو درب (دارالقرآن الکریم) واقع در انتهای بست شیخ بهایی حرم مطهر رضوی، میزبان عزاداران شهادت امام جعفر صادق (ع) خواهد بود.

این مراسم با حضور آیت‌الله مروی، تولیت آستان مقدس رضوی، مدیر عالی این آستان مقدس و جمعی از مدیران، مسئولان، خدام و زائران بارگاه نورانی منور رضوی، برگزار خواهد شد.