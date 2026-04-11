حدود ۳۵۰۰ نفر در روزهای جنگ رمضان در خراسان جنوبی موفق به اهدای خون شد

کامبیز مهدی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای آغاز جنگ رمضان تاکنون ۴ هزار و ۴۸۰ نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون استان مراجعه کرده اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۳ هزار و ۸۴۳ نفر آقا و ۶۳۷ نفر خانم بودند افزود: یک هزار و ۱۲۴ نفر نیز برای اولین بار مراجعه کردند.

مهدی زاده ادامه داد: از این تعداد مراجعه کننده ۳ هزار و ۴۹۷ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی گفت: در مجموع در فروردین ماه امسال نیز یک هزار و ۲۵۵ نفر مراجعه کننده داشتیم که از این تعداد یک هزار و ۱۴۷ نفر آقا و ۱۰۸ نفر خانم بودند.

مدیرکل انتقال خون خراسان‌جنوبی با بیان اینکه ۲۴۳ نفر برای اولین بار مراجعه کردند بیام کرد: از این تعداد هزار و ۱۹ نفر موفق به اهدای خون شدند و ۶۷۳ نفر اهدا کننده مستمر هستند.

وی بیان اینکه اهداکنندگان خون در حقیقت سربازان گمنام جبهه سلامت هستند، افزود: خون‌های اهدا شده در این مدت علاوه بر تامین نیاز بیماران خاص و عمل‌های جراحی، به عنوان یک ذخیره استراتژیک برای شرایط اضطراری در مراکز درمانی و بیمارستان‌های مرزی ذخیره می‌شود.