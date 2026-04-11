جنگ تحمیلی سوم و کارآمدی نظام اسلامی؛ راوی روایت پیروزی باشیم

خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ پیروزیهای عملیاتی و راهبردی جبهه حق با پرچمداری جمهوری اسلامی ایران پیام حقیقت را به اذهان و قلوب آزادگان جهان انتقال داد و حقطلبان در تاریخ جهان گواهی خواهند داد که در نهایت این مردم مؤمن و شهادتطلب ایران بودند که فاتح نهایی این جنگ نابرابر شدند. تن دادن دشمن آمریکایی صهیونی به شروط ایران و فراهم ساختن زمینه برای مذاکره در حالی اهمیت پیدا میکند که این دشمن متخاصم و ایادیاش در منطقه روز نهم اسفندماه با به شهادت رساندن ولی امر مسلمین جهان و البته جمعی از سرداران و فرماندهان نظامی کشورمان فقط به تسلیم بیقید و شرط ایران راضی بود. امروز اما دشمن متخاصم ایران اسلامی در برابر اراده، مجاهدت و شهادتطلبی ملت ایران و نیروهای مسلح کشورمان عقب نشسته و خواهان مذاکره و توافق است.
تن دادن دشمن خبیث آمریکایی صهیونی به مذاکره دستاورد مهم مقاومت و پایداری دلیرانه ملت ایران در خیابانها وضربات کوبنده نیروهای مسلح و محورهای مقاومت در منطقه چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ ۴۰ تحمیلی رمضان است و اگرچه به این آتشبس و مذاکرات با سوءظن کامل مینگریم اما شکی نباید داشت که کارت ۴۷ ساله دشمنان برای حمله نظامی و تحمیل تسلیم به ایران سوخته است.
حال با این پرسش مهم به سراغ یک مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهرکرد رفتیم که ابعاد پیروزیها و دستاوردهای ایران اسلامی در جنگ تحمیلی سوم کدامند؟ این گفتگو را با هم میخوانیم.
مجتبی نوروزی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در برهه کنونی روایت پیروزی در رأس کارهای تبیینی باید قرار گیرد، اظهار کرد: ما در این جنگ آمریکا را شکست دادیم، دشمنی که تا بُن دندان مسلح بود و گرانقیمتترین ارتش جهان را داشته و بیشترین بودجه نظامی جهان را در اختیار دارد.
نوروزی با ذکر اینکه ایران اسلامی در برابر دشمن آمریکایی صهیونی و البته بهرهگیری آنان از ظرفیت کشورهای جنوبی خلیج فارس مبارزه کرد، ادامه داد: ایران در جنگ تحمیلی سوم به اذعان همه کارشناسان نظامی و امنیتی، شکست تحقیرآمیزی بر آمریکا تحمیل کرد که جا دارد هر یک از ما راوی روایت پیروزی باشیم.
این مدرس دانشگاه با یادآوری اینکه ضربات نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران به آمریکا مهلک بود، گفت: ایران هم در بُعد عملیاتی، هم راهبردی و هم در ساحت روایت، موفقیتهای چشمگیری را کسب کرد اگرچه داغها و خسارتهای فراوان نیز متحمل شدیم.
پیروزیهای جنگ تحمیلی سوم در ابعاد عملیاتی و راهبردی
نوروزی هدف قرار دادن تمام پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه زیر ضرب موشکهای ایرانی را مورد تأکید قرار داد و افزود: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس چندین دهه پولهای کلان را به آمریکاییها داده بودند تا امنیتشان را تأمین کنند و دیدیم که این پایگاهها در جریان جنگ غیرعملیاتی شدند.
وی اظهار کرد: هزاران نقطه استراتژیک و راهبردی در عمق خاک اسرائیل اعم از مقرهای حساس نظامی تا مراکز هایتک، دیتاسنترها، زیرساختهای بنیادین، نیروگاهها و پتروشیمیها و ... هدف قرار گرفت. در این چهل روز، بالغ بر ۲ هزار بار آژیر خطر در مراکز نظامی به صدا در آمد و زندگی صهیونیستهای اشغالگر را فلج کرد.
این کارشناس مسائل سیاسی در استان با تصریح اینکه حجم انبوهی از نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه نابود شد، افزود: تعداد قابل توجهی از پهپادها، جنگندهها، سامانههای پدافندی و ... توسط نیروهای مسلح غیورمان نابود شد. همه عملیاتهای دریایی و زمینی دشمن به صورت مفتضحانه به شکست انجامید و لذا آمریکا از حیث عملیاتی به بنبست و شکست تحقیرآمیز ختم شد.
نوروزی پیروزیهای راهبردی ایران در جنگ رمضان را مورد تأکید قرار داد و گفت: امروز شاخص ارزیابی برای پیروزی در جنگها پیوند مستقیم با تحقق اهداف اعلام شده دارد و میبینیم که ایران اجازه نداد دشمن آمریکایی صهیونی به اهداف اعلامی خود از جمله سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، نابودی صنعت هستهای و نیز تجزیه ایران و غارت منابع از طریق تجزیه کشور دست یابد؛ باید گفت که آمریکاییها به تحقق اهداف اعلامی خود حتی نزدیک هم نشدند.
وی با تأکید بر اینکه وجه سوم پیروزیهای ایران در جنگ رمضان ناظر به موفقیت در روایت است، بیان کرد: سازمانهای خبری بزرگ و رسانههای جریان اصلی در غرب که مخاطبان گستردهای در سراسر جهان دارند، در شکلدهی افکار عمومی جهان و تأثیر بر گفتمان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نقش اصلی را ایفا میکنند، رویکرد متفاوتی را در قبال جمهوری اسلامی در جریان این جنگ به نمایش گذاشتند.
پیروزیهای جنگ تحمیلی سوم در ساحت روایت
نوروزی ادامه داد: همچنین این رسانهها قائلند که ارتش گرانقیمت آمریکا توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شکست خورد و افسانه شکستناپذیری این ارتش و روایتهای هالیوودی که درباره آن به اذهان عمومی مردم دیکته کرده بودند، در هم شکست. این رسانههای غربی اعتراف کردند که ایران پیروز میدان بوده و به قدرت فرامنطقهای تبدیل شده است و توانسته تمام محاسبات را به هم بزند و معادلات جدید در منطقه خلق کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی پیروزی ایران در جنگ تحمیلی، اظهار کرد: این پیروزیها نسبت مستقیمی با کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران دارد با این توضیح که واقعیتهای قوی و پابرجا، ماندگار هستند و هر آنچه دچار ضعف باشد، از بین میرود. انقلاب اسلامی در دهههای گذشته باوجود تمام توطئهها و کارشکنیها و مخالفتها، همچنان برقرار مانده و بلکه مقتدرتر و مقاومتر شده است و لذا حریف قدرتمندی برای جریان آمریکایی صهیونی در نبرد رمضان بوده و از پا در نیامده است.
نوروزی ادامه داد: جمهوری اسلامی اگر ضعیف بود، زیر بار حجم بالای فشارها، تهدیدها، ترورها، تحریمها، هجمههای قوی فرهنگی و رسانهای و توطئههای داخلی و خارجی قاعدتاً باید از پا در میآمد. به علاوه، جنگ آمریکا با کلکسیون کاملی از تجهیزات پیشرفته در کنار اسرائیل و کشورهای عربی علیه ایران نشان دهنده قدرت و کارآمدی نظام ایران است که دشمن را واداشته تا تمام خطرات و خسارتهای جنگ تمامعیار را برای ضربه به کشورمان راه بیندازد.
کارآمدی نظام باعث زمینگیر شدن دشمن شده است
وی با تأکید بر اینکه اگر نظام ناکارآمد بود دشمن به تعبیر امام شهید تا کنون ما را بلعیده بود، افزود: امروز قدرت ایران اسلامی آشکار شده تا جایی که رئیسجمهور متکبر آمریکا اعتراف میکند ارتش با قدرتمندترین کشور جهان در جنگ است. پابرجا بودن نظام جمهوری اسلامی نشان دهنده آن است که حوزههای سیاست، اقتصاد، علمی و فرهنگی و ... در کشورمان کارشان را خوب انجام دادهاند.
نوروزی یادآور شد: البته شکی نیست که مشکلات و چالشهایی در حوزههایی چون اقتصاد داریم اما معدل نظام قابل قبول است و کارآمدی نظام باعث زمینگیر شدن دشمن بوده و خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با بیان اینکه پابرجایی نظام اسلامی مهمترین دلیل کارایی آن است، افزود: ایران در ایام جنگ جهان را به حیرت واداشت، مدیریت کشور بدون هیچ کمبودی در اقلام و کالاهای اساسی به بهترین نحو پیش رفت، موضوعات امنیتی در کشور ایجاد نشد بلکه مردم و نیروهای مسلح کشورمان با قدرت در برابر دشمن ایستادند و توانستند او را زمینگیر کنند.
نوروزی بسته ماندن تنگه هرمز را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: جنگ تحمیلی سوم را باید مهمترین دلیل کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در همه ۴۷ سال گذشته بدانیم و معتقدم جنگ، به عنوان بالاترین حالت منازعه نظامی، بزرگترین دلیل برای کارنامه موفق انقلاب اسلامی بهشمار میرود.
