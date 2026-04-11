ثبت بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تردد نوروزی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شکری صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از کاهش محسوس ترددهای نوروزی در محورهای این استان خبر داد و در تشریح گزارش نهایی طرح نوروزی ۱۴۰۵ اظهار کرد: از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، در مجموع یک میلیون و ۹۳۴ هزار و ۱۸۱ تردد بین‌استانی در محورهای مواصلاتی کردستان ثبت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به تغییر الگوی سفرهای نوروزی افزود: متوسط تردد روزانه در این بازه زمانی ۲۸۷ هزار و ۸۲۴ وسیله نقلیه بوده که در مقایسه با سال گذشته کاهش ۳۹ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین شاخص انباشت وسایل نقلیه در استان به منفی ۱۰۲۷ دستگاه رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان درباره محورهای پرتردد استان گفت: بر اساس داده‌های سامانه‌های هوشمند، محورهای سنندج–همدان، دیواندره–سقز و سنندج–کرمانشاه به ترتیب بیشترین حجم ترافیک را در ایام نوروز به خود اختصاص داده‌اند.

شکری همچنین روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ را پرترددترین روز تعطیلات نوروزی عنوان کرد و افزود: بیشترین میزان ورود و خروج خودروها در این روز ثبت شده است.

وی در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در پی بارش‌های بهاری تصریح کرد: با تلاش شبانه‌روزی راهداران، در مجموع بیش از ۲ هزار و ۶۸۷ کیلومتر-باند عملیات برف‌روبی در جاده‌های استان انجام شد تا ایمنی تردد مسافران تأمین شود.