  1. استانها
  2. کردستان
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

ثبت بیش از یک میلیون تردد در محورهای کردستان در طرح نوروزی

سنندج- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان از ثبت بیش از یک میلیون تردد در محورهای استان در طرح نوروزی خبر داد و گفت: میزان تردد بین‌استانی نسبت به سال قبل ۱۰ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شکری با اشاره به اجرای طرح نوروزی و پایش مستمر تردد در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل جاده‌ای، از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۸ فروردین ۱۴۰۵، در مجموع یک میلیون و ۲۱۸ هزار و ۸۷۴ وسیله نقلیه در محورهای بین‌استانی کردستان تردد کرده‌اند.

وی افزود: این میزان تردد در مقایسه با مدت مشابه نوروز ۱۴۰۴، کاهش حدود ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان با اشاره به محورهای پرتردد تصریح کرد: بیشترین حجم تردد مربوط به مسیرهای سنندج–همدان، دیواندره–سقز و سنندج–کرمانشاه بوده است.

شکری همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، بیشترین میزان تردد در سطح محورهای استان در روز جمعه ۷ فروردین ۱۴۰۵ به ثبت رسیده است.

کد مطلب 6792035

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

