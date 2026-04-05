ثبت بیش از یک میلیون تردد در محورهای کردستان در طرح نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شکری با اشاره به اجرای طرح نوروزی و پایش مستمر تردد در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل جاده‌ای، از ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تا ۸ فروردین ۱۴۰۵، در مجموع یک میلیون و ۲۱۸ هزار و ۸۷۴ وسیله نقلیه در محورهای بین‌استانی کردستان تردد کرده‌اند.

وی افزود: این میزان تردد در مقایسه با مدت مشابه نوروز ۱۴۰۴، کاهش حدود ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان با اشاره به محورهای پرتردد تصریح کرد: بیشترین حجم تردد مربوط به مسیرهای سنندج–همدان، دیواندره–سقز و سنندج–کرمانشاه بوده است.

شکری همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، بیشترین میزان تردد در سطح محورهای استان در روز جمعه ۷ فروردین ۱۴۰۵ به ثبت رسیده است.