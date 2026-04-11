۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

یک بوستان یزد به نام شهدای مدرسه شجره طیبه میناب نامگذاری شد

یزد - رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: بوستان جدید واقع در بلوار طراوت یزد به نام بوستان شهدای شجره طیبه میناب نامگذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله سیفی در دویست و نود و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد و اولین جلسه علنی این شورا در سال جدید،افزود: دشمنان از ابتدای انقلاب تا کنون همواره با توطئه های مختلف سعی کرده اند که این نظام را با مشکل مواجه کنند اما حضور به لحظه و دشمن شکن مردم باعث نقش بر آب شدن همه این توطئه ها و ناکامی دشمنان شده است .

وی ادامه داد: در جنگ اخیر که توسط دشمن آمریکایی صهیونیستی به کشور ما تحمیل شد نیز حضور مردم در میدان برای دفاع از رزمندگان بی بدیل بود و هنوز نیز علی رغم آتش بس اما این جنگ ادامه دارد و مردم نباید میدان را خالی کنند و باید همچنان حضور داشته باشند.

رییس شورای اسلامی شهر یزد گفت: رزمندگان اسلام نیز قطعا دست بر روی ماشه منتظر دستور رهبر انقلاب هستند و نخواهند گذاشت دشمنان به مقاصد شوم خود برسند و در این مسیر همراهی مردم نیز پشتیبان آنها بوده و خواهد بود.

وی افزود: حضور مردم در صحنه باعث شد تا دشمنان شروط ایران را بپذیرند و مسئولان نیز با حضور قاطعانه در مذاکرات ارمغان پیروزی را تکمیل خواهند نمود و آنچه که مورد تاکید است حضور مردم در خیابان همچنان ضرورت دارد و آتش بس ۱۵ روزه به منزله پایان جنگ نیست.

رییس شورای اسلامی شهر یزد گفت: رزمندگان اسلام و نیروهای نظامی نیز دست بر روی ماشه هستند تا هر گونه خطای دشمن را در لحظه پاسخ دهند و قطعا حضور مردم در صحنه و قدرت نیروهای نظامی باعث پیروزی خواهد بود.

در این جلسه، مصوبات و نامه های وارده، طرح و بعد از تبادل نظر اعضا رای گیری و تصمیم گیری شد همچنین بوستان جدید واقع در بلوار طراوت یزد به نام بوستان شهدای شجره طیبه میناب نامگذاری شد.

