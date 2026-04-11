سامیه یاسی عضو تیم ملی تپانچه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جنگ رمضان و وضعیت کنونی کشورمان اظهار داشت: با نهایت تأسف و اندوه به عنوان یکی از اعضای جامعه بزرگ تیراندازی فقدان رهبر معظم، فرمانده کل قوا و مرجع عالیقدر، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) را به پیشگاه ملت شریف ایران و جامعه ورزشی تسلیت می‌گویم. هرچند این فقدان بسیار سنگین و جانکاه است اما به یقین راه ایشان همچنان ادامه خواهد داشت.

ملی‌پوش تپانچه کشورمان تأکید کرد: شهادت رهبر فرزانه، فقیه، مجاهد و پرچمدار عزت امت اسلامی امام خامنه‌ای رضوان الله علیه و جمعی از فرماندهان شجاع اسلام به ویژه مردم مظلوم و کودکان بی‌گناه این سرزمین از جمله دانش‌آموزان دبستان شجره طیبه میناب، ضایعه‌ای بزرگ و اندوهی عمیق برای ملت بزرگ ایران و همه آزادگان جهان بود. این واقعه دل‌های مؤمنان را داغدار و جان‌ها را پر از حزن و اندوه ساخت. اما با اقدام انقلابی مجلس خبرنگان در انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله علیه) به عنوان رهبر جدید، دشمنان جنگ‌طلب مأیوس شده و ملت حق‌طلب ایران امیدوار شدند.

تیرانداز هرمزگانی کشورمان خاطر نشان کرد: جامعه ورزش در این مدت همانند دیگر اقشار ملت بزرگ ایران با تمام وجود در کنار کشور و نیروهای مسلح ایستاد و به وظایف انسانی و ملی خود عمل کرد. در این برهه حساس همگان شاهد بودند که مردم ایران با اتحاد و همبستگی در دفاع از خاک کشورشان به مقاومت پرداختند و موفق به رقم زدن پیروزی‌های چشمگیری شدند.

وی افزود: خوشبختانه جامعه ورزشی نیز با مشارکت فعال خود در این عرصه نقش مؤثری ایفا کرد و نشان داد که ورزشکاران نه تنها در میدان‌های ورزشی بلکه در صحنه‌های اجتماعی و ملی نیز آماده‌اند تا از آرمان‌ها و ارزش‌های کشور دفاع کنند. این همبستگی و عزم ملی نویدبخش آینده‌ای روشن برای ایران عزیز است و نشان‌دهنده‌ی قدرت و اراده‌ی ملت در برابر چالش‌ها و سختی‌هاست.