تدابیر جدید وزارت صنعت و نفت برای تامین نیازهای صنعت و بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سید محمد اتابک در دیدار با محسن پاکنژاد به بررسی و تبادل نظر درباره مسائل و موضوعات مشترک میان دو وزارتخانه پرداخت.
در این نشست، وزیر صمت به تشریح تدابیر اتخاذ شده برای مدیریت شرایط و تامین نیازهای بخش صنعت و بازار پرداخت.
همچنین وزیر نفت ضمن ارائه توضیحاتی درباره اقدامات این وزارتخانه، بر اهمیت هماهنگی و همکاری نزدیکتر میان دو دستگاه تأکید کرد و دو طرف درباره راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک در حوزههای مختلف به گفتگو پرداختند.
در پایان این دیدار، بر تداوم تعاملات و تقویت همکاریها بهمنظور پیشبرد اهداف اقتصادی کشور تأکید شد.
