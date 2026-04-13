  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

تدابیر جدید وزارت صنعت و نفت برای تامین نیازهای صنعت و بازار

تدابیر جدید وزارت صنعت و نفت برای تامین نیازهای صنعت و بازار

در نشست مشترک وزیر صنعت با وزیر نفت، بر همکاری مشترک برای مدیریت شرایط و تامین نیازهای بخش صنعت و تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سید محمد اتابک در دیدار با محسن پاک‌نژاد به بررسی و تبادل نظر درباره مسائل و موضوعات مشترک میان دو وزارتخانه پرداخت.

در این نشست، وزیر صمت به تشریح تدابیر اتخاذ شده برای مدیریت شرایط و تامین نیازهای بخش صنعت و بازار پرداخت.

همچنین وزیر نفت ضمن ارائه توضیحاتی درباره اقدامات این وزارتخانه، بر اهمیت هماهنگی و همکاری نزدیک‌تر میان دو دستگاه تأکید کرد و دو طرف درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف به گفتگو پرداختند.

در پایان این دیدار، بر تداوم تعاملات و تقویت همکاری‌ها به‌منظور پیشبرد اهداف اقتصادی کشور تأکید شد.

سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها