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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

نبرد روایت‌ها؛ خبرنگاران در صف اول مقابله با عملیات روانی

نبرد روایت‌ها؛ خبرنگاران در صف اول مقابله با عملیات روانی

اراک- سازمان بسیج رسانه استان‌ مرکزی به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار با صدور بیانیه‌ای گفت: خبرنگاران در صف اول مقابله با عملیات روانی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌سازمان بسیج رسانه استان‌ مرکزی به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: «ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»قلم، آن‌گاه که در مسیر حقیقت و آگاهی به حرکت درمی‌آید، تنها روایتگر یک رویداد نیست؛ بلکه حافظ حافظه یک ملت و پلی میان امروز و فرداست.

این بیانیه می افزاید: هفدهم مردادماه، روز پاسداشت مقام خبرنگار و یادآور ایستادگی انسان‌هایی است که حقیقت را بر آسایش، مسئولیت را بر سکوت و رسالت را بر مصلحت ترجیح دادند. روز خبرنگار روز مردانی و زنانی است که دوربین و قلم را در کنار ایمان و شجاعت به میدان آوردند تا حقیقت در هیاهوی تحریف و روایت‌های دروغین گم نشود.

سازمان بسیج رسانه استان مرکزی در این بیانیه آورده است: خبرنگار، شاهد بیدار زمانه است؛ کسی که از دل حادثه، حقیقت را جست‌وجو می‌کند و آن را به جامعه می‌رساند. رسالت خبرنگار، تنها انتقال خبر نیست؛ بازتاب حقیقت، روشنگری افکار عمومی، مقابله با تحریف و ثبت آن چیزی است که نباید از حافظه تاریخ پاک شود.

در این بیانیه تاکید شده است: در روزگاری که جنگ‌ها تنها در میدان‌های نظامی رخ نمی‌دهند و روایت‌ها خود به عرصه‌ای برای تقابل تبدیل شده‌اند، خبرنگار در خط مقدم جبهه آگاهی ایستاده است. یک خبر دقیق، یک تصویر صادقانه و یک روایت مسئولانه می‌تواند پرده‌ای از حقیقت را کنار بزند و مانع آن شود که واقعیت، قربانی دروغ و عملیات روانی شود.

در این بیانیه بیان شده است: از نگاه حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، اهمیت کار خبرنگار در ماندگار کردن لحظه‌ها و رساندن آن به افکار عمومی است؛ آنجا که درباره تلاش خبرنگاران فرمودند: «اگر زحمات شما نباشد، این لحظه‌ها هرگز ماندگار نمی‌شود. شما آن را حفظ می‌کنید و در اختیار افکار مردم قرار می‌دهید، این نگاه، خبرنگار را فراتر از یک انتقال‌دهنده خبر تعریف می‌کند؛ خبرنگار، حافظ لحظه‌های تاریخ و سازنده بخشی از حافظه جمعی جامعه است. او امروز را ثبت می‌کند تا نسل فردا بداند بر سر این سرزمین، مردم آن و حقیقت آن چه گذشته است.

سازمان بسیج رسانه استان مرکزی در ادامه این بیانیه آورده است: روز خبرنگار، فرصتی است برای تجلیل از همه تلاشگران عرصه خبر و رسانه؛ آنان که با قلم، دوربین، صدا و روایت خود، حقیقت را از دل رویدادها بیرون می‌کشند و به حافظه تاریخ می‌سپارند.

در پایان بیانیه آمده است: با گرامیداشت یاد و نام شهید محمود صارمی، شهدای رسانه جبهه مقاومت، شهدای رسانه جنگ رمضان و تمامی شهدای عرصه خبر و رسانه، روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، عکاسان خبری، گزارشگران و اصحاب رسانه که در مسیر آگاهی‌بخشی، حقیقت‌گویی و روشنگری گام برمی‌دارند، تبریک می‌گوییم.

امروز را روایت کنید؛ چرا که فردا، تاریخ از روایت امروز شما خواهد خواند.

کد مطلب 6911284

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