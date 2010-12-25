به گزارش مهر، قائم مقام دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به اجرای قانون یارانه ها از سوی دولت، گفت: این طرح یکی از ضرورتهای اقتصادی کشور است که باید پیش از اینها به اجرا در می آمد.

آرمان خالقی، نظام عادلانه توزیع را از مهمترین اثرات اجتماعی و اقتصادی این طرح ذکر کرد و گفت: ظرفیت سازی و توجه به زیرساختها از مهمترین عواملی هستند که باید در راستای اجرای طرح هدفمند سازی به آن توجه شود چرا که توسعه اقتصادی و صنعتی پایدار جدا از این موضوعات نخواهد بود.

وی در ادامه به اقدامات وزارت صنایع و معادن در رابطه با اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: ارائه تسهیلات و ارائه مشوق ها و معافیتها در هموارتر کردن مسیر طرح هدفمند سازی یارانه ها موثر بوده است.

وی همچنین توجه به دیگر صنایع از جمله صنایع زیر دستی صنایع انرژی بر و صنایع کوچک و متوسط را نیز حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: تمرکز بر صنایع بالادستی نباید منجر به بی توجهی به این صنایع شود چرا که برای حضور در بازار رقابتی، هر گونه تاثیری بر صنایع مذکور می تواند اثرات پیش بینی نشده ای به دنبال داشته باشد.

خالقی بازسازی و نوسازی خطوط تولید، تجهیزات و سخت افزارها، افزایش بهره وری منابع انسانی، کمکهای فنی، حمایتهای نرم افزاری و تسهیل و تسریع فضای کسب و کار را به عنوان ضروریاتی ذکر کرد که باید مسئولان در کنار اجرای هدفمند سازی یارانه ها به آن توجه داشته باشند.

وی در ادامه سخنان خود در خصوص تاثیرات اجرای این طرح بر میزان تولید خاطر نشان کرد: با مدیریت صحیح دولت و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین با ایجاد شرایط رقابتی سالم شاهد تغییرات خاصی در میزان تولید صنایع مختلف نخواهیم بود.

خالقی همچنین افزود: با اجرای این طرح ممکن است برخی واحدهای صنعتی به سراغ تولیدات جایگزین بروند که از صرفه اقتصادی بیشتری برخوردار باشد چرا که قرار نیست به هر قیمتی محصول تولید شود؛ از این رو سرمایه گذاری، بر روی صنایع مزیت دار و پایدار متمرکز خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ارتباط مستمر و نظر خواهی وزارت صنایع و معادن با تشکل های مختلف صنعتی و معدنی اشاره کرد و گفت: در طول تدوین سیاستگذاریها، همواره تعامل و ارتباط خوبی با وزارتخانه برقرار بود که امیدواریم این تعامل همچنان ادامه یابد.

قائم مقام دبیر کل شبکه خانه های صنعت و معدن ایران همچنین خاطر نشان کرد: شفافیت در اجرای این طرح و اطلاع رسانی مناسب می تواند کمک شایانی به پیشبرد اهداف این طرح از سوی مردم و دستگاههای اجرایی و مسئولان به همراه داشته باشد.

وی تاکید کرد: قانون اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها باید در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی کشور دیده و نقشه راه آن نیز ترسیم شده باشد. خالقی همچنین همت ملی را در اجرای موفقیت آمیز این طرح حائز اهمیت دانست و خواهان توجه مردم به موضوع حمایت از تولیدات داخلی شد.