به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، ایندراجید، رئیس هماهنگی منطقه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی، همچنین تلاش در جهت توسعه عدالت اجتماعی، مشارکت شرکای اجتماعی، ارتقای شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان، تحولات دیجیتال و ارائه خدمات هوشمند، بهبود خدمات سلامت و درمان و توسعه پایدار و پویایی خدمات را از دیگر دستاوردهای ارزشمند سازمان تأمین اجتماعی برشمرد.
رئیس هماهنگی منطقه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی، پیرو انعکاس گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی در شبکه اجتماعی و وبسایت اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی (ایسا)، ضمن معرفی اجمالی خدمات سازمان تأمین اجتماعی به جمعیت تحت پوشش، ابتکار عمل سازمان در ارتباط با گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی و نامگذاری روزهای این هفته را گام موثری در راستای آگاهسازی بیمهشدگان، سیاستگذاران، شرکای اجتماعی، دانشگاهیان و عموم افراد جامعه نسبت به نقش تأمین اجتماعی در ارتقاء رفاه جامعه و توسعه برشمرد.
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