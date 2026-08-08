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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

تقدیر اتحادیه بین‌المللی از طرح‌های تحول‌آفرین تأمین‌اجتماعی

تقدیر اتحادیه بین‌المللی از طرح‌های تحول‌آفرین تأمین‌اجتماعی

رئیس هماهنگی منطقه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی، طرح‌های تحول‌آفرین سازمان تأمین اجتماعی را دستاورد ارزشمند این سازمان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، ایندراجید، رئیس هماهنگی منطقه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی، همچنین تلاش در جهت توسعه عدالت اجتماعی، مشارکت شرکای اجتماعی، ارتقای شفافیت و پاسخگویی به ذی‌نفعان، تحولات دیجیتال و ارائه خدمات هوشمند، بهبود خدمات سلامت و درمان و توسعه پایدار و پویایی خدمات را از دیگر دستاوردهای ارزشمند سازمان تأمین اجتماعی برشمرد.

رئیس هماهنگی منطقه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی، پیرو انعکاس گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی در شبکه اجتماعی و وبسایت اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی (ایسا)، ضمن معرفی اجمالی خدمات سازمان تأمین اجتماعی به جمعیت تحت پوشش، ابتکار عمل سازمان در ارتباط با گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی و نامگذاری روزهای این هفته را گام موثری در راستای آگاه‌سازی بیمه‌شدگان، سیاست‌گذاران، شرکای اجتماعی، دانشگاهیان و عموم افراد جامعه نسبت به نقش تأمین اجتماعی در ارتقاء رفاه جامعه و توسعه برشمرد.

کد مطلب 6911289
حبیب احسنی پور

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