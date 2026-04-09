به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جورج کلونی پس از انتقاد از ترامپ و متهم کردن وی به ارتکاب جنایات جنگی به دلیل تهدیدهایش علیه ایران، از سوی کاخ سفید با انتقاد از توانایی‌های بازیگری‌اش مواجه شد و در پاسخ دوباره آنها را سرزنش کرد.

این برنده جایزه اسکار نوشت:

«خانواده‌ها عزیزان خود را از دست می‌دهند. کودکان سوزانده شده‌اند. اقتصاد جهان روی لبه تیغ است. اکنون زمان بحث‌های جدی در بالاترین سطوح است. نه وقت فحاشی‌های کودکانه.»

این بازیگر سرشناس در بیانیه جدیدی که با هالیوود ریپورتر به اشتراک گذاشت، دولت ترامپ را به باد انتقاد گرفت و گفت وقتی مسائل جدی‌تری در جهان و آمریکا در حال وقوع است، دیگر وقتی برای «ناسزاگویی‌های کودکانه» وجود ندارد.

کلونی نوشت: «خانواده‌ها عزیزان خود را از دست می‌دهند. کودکان سوزانده شده‌اند. اقتصاد جهان روی لبه تیغ است. اکنون زمان بحث‌های جدی در بالاترین سطوح است، نه وقت فحش‌های کودکانه. پس من شروع می‌کنم: طبق تعریف کنوانسیون نسل‌کشی و اساسنامه رم، «زمانی که قصد نابودی فیزیکی یک ملت وجود دارد»، جنایت جنگی محسوب می‌شود. دفاع دولت چیست؟ [به جز این که من را یک بازیگر شکست‌خورده می‌نامد که البته برای بازی در فیلم «بتمن و رابین» با این امر موافقم؟]»

این آخرین مشاجره بین کلونی است که در طول سال‌ها بسیار صریح علیه ترامپ صحبت کرده و اکنون دولت را برای پستی که ترامپ سه‌شنبه شب در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و طی آن جمهوری اسلامی ایران را تهدید کرد که تمام تمدن امشب خواهد مرد و دیگر هرگز باز نخواهد گشت، مگر اینکه ایران با شرایط او برای توافق آتش‌بس موافقت کند.

بازیگر فیلم «جی کلی» پس از آن در سخنرانی برای ۳۰۰۰ دانش‌آموز دبیرستانی در کونئو ایتالیا، در یک رویداد ویژه که توسط بنیاد عدالت کلونی در روز چهارشنبه برگزار شد، دوباره به تهدید رئیس جمهور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری ایتالیایی انسا، کلونی گفت: «برخی می‌گویند دونالد ترامپ خوب است. اما اگر کسی بگوید که می‌خواهد به یک تمدن پایان دهد، این یک جنایت جنگی است. هنوز هم می‌توان از دیدگاه محافظه‌کارانه حمایت کرد، اما باید یک خط نجابت وجود داشته باشد و ما نباید از آن عبور کنیم.»

در پاسخ استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید که آشکارا از اظهارات این بازیگر خوشش نیامد، در روزنامه «ایکس ونزدی» نوشت: «تنها کسی که مرتکب جنایات جنگی می‌شود، جورج کلونی است، برای فیلم‌های افتضاح و ناتوانی وحشتناک بازیگری‌اش!»

و این همان چیزی بود که باعث شد کلونی حرف آخر را بزند و آنها را به رفتارهای بچگانه متهم کند.