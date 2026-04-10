۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

مارک روفالو جواب ترامپ را داد: جایت پشت میله های زندان است!

مارک رافالو به دنبال تهدید ایران توسط دونالد ترامپ، او را به باد انتقاد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مارک روفالو به تازگی در صفحه اینستاگرامی خود، دونالد ترامپ را برای تهدیدی که برای بازگشایی تنگه هرمز به ایران کرده بود، به باد انتقاد گرفت.

در حالی که تهدید ترامپ مبنی بر این که: «امشب یک تمدن کامل خواهد مرد و دیگر هرگز باز نخواهد گشت ...» در شبکه اجتماعی وی منتشر شد، روفالو در کامنتی در مورد این پست، ترامپ را «دیوانه نسل‌کش» خواند و چنین اظهار کرد: «این همان نوع زبانی است که منجر به نسل‌کشی در غزه شد و آمریکا هم به شدت به آن کمک کرد. اکنون ما یک رئیس جمهور داریم که خودش دارد آن را تکرار می‌کند.»

این بازیگر همچنین تاکید کرد که ترامپ برای این ادبیات نامناسب که علیه ایران به کار برده باید «پشت میله‌های زندان» نگه داشته شود. روفالو همچنین اظهار کرد که زبانی که ترامپ به کار برده است «منجر به نسل‌کشی می‌شود».

پیش از رسیدن به توافق برای رسیدن به آتش بس موقتی، ترامپ از این زبان استفاده کرده بود تا ایران را تهدید کند، با این حال ایران تهدیدات وی را به سخره گرفت و طبق گزارش سی‌بی‌اس نیوز، ایران پیام ترامپ را «اقدامی احمقانه» توصیف کرد.

روفالو در پیامی دیگر در توییتر بار دیگر به دفاع از فلسطین پرداخت و گفت نگران جایگاه و حرفه اش در هالیوود نیست و به حمایت از مردم فلسطین ادامه خواهد داد، حتی اگر به قیمت حرفه اش تمام شود.

    • IR ۱۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      امریکا ایران رو تهدید می کند اما بدتر از مردن وکشته شدن هم هست بدتر از مردن زندگی در دنیایست که ارزش های انسانی ازبین رفته اند ،در دنیای که راحت به کشورها تجاوز می شود در دنیایی که سازمان ملل ساکت هست ،در دنیای که افراد راحت وبی رحمانه ادم می کشند وانسانهایی که حتی به خودشان هم رحم ندارند
    • IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      جامعه آمریکا به جز برخی استثنائات، جامعه خبیث و بدذاتی هستند که جانوری مثل ترامپ وحشی را به عنوان رئیس خود انتخاب می‌کنند.
    • IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      شرافت چنین افرادی در تاریخ انسانیت ثبت خواهد شد و ماندگار خواهد ماند

