محسن پاک آئین در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی و حمله بی رحمانه به مناطق مسکونی لبنان، اظهار کرد: آتش بسی که از سوی‌ایران با پیش شرط ۱۰ ماده‌ای مطرح شده بود، میان ایران و آمریکا برقرار شد؛ یکی از مفاد آن این است که این آتش بس شامل لبنان و محورمقاومت شود؛ بدین معنا که رژیم صهیونیستی دیگر نباید به لبنان حمله کند.

وی ادامه داد: حقیقت رژیم نشان داده که تابع آتش بس نیست و در موارد قبلی که میان رژیم اسرائیل و لبنان منعقد شد، نقض گردید؛ حتی در گذشته نیز در طرح آتش بسی که ترامپ میان رژیم صهیونیستی و لبنان مطرح کرد و آنرا نوعی پیروزی برای خود تلقی کرد، باز هم در آن مقطع رژیم صهیونیستی بیش از ۵۰۰ بار آتش بس را نقض کرد.

سفیر سابق ایران در آذربایجان با بیان اینکه نتانیاهو در صحبتهای خود گفت که اتش بس امریکا و ایران، شامل لبنان نمی‌شود، افزود: این یک جنایت بی سابقه است چرا که در یک روز حدود ۱۶۰ بمب به مناطق مسکونی لبنان زده شد و بیش از ۲۵۰ نفر به شهادت رسیدند؛ این مصداق بارز نقض آتش بس و نقض مقررات و قوانین بین المللی است.

پاک آئین عنوان کرد: چنانچه رژیم صهیونیستی بخواهد مجددا به لبنان حمله کند حتما عمل متقابل توسط نیروهای مسلح مقتدر ایران انجام خواهد شد. در مقابل نقض اتش بس ما هم عمل متقابل می‌کنیم واگر تکرار شود ممکن است بقیه مفاد اتش بس را نپذیریم، بدین معنا که مجددا تنگه هرمز با محدودیت‌های جدی مواجه شود و درواقع آن ارزویی که ترامپ داشت (رفع محدودیت تنگه هرمز) عملی نشود.

وی ادامه داد: نیروهای حزب الله مصمم به ادامه مبارزه با رژیم صهیونیستی هستند و این اقدام حزب الله مورد حمایت ایران و بقیه اعضای محور مقاومت از جمله یمن و عراق هم خواهد بود که شرایط سختی برای رژیم صهیونیستی رقم خواهد خورد.

کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: واقعیت این است که دلیل اصلی حمله نتانیاهو به لبنان، پوششی برای شکست‌های رژیم در جنگ ۴۰ روزه رمضان است چرا که امروز اسرائیل یک منطقه ویران شده است و اکثر زیرساختهای این رژیم از بین رفته است و نخبگان و سرمایه گذاران از این سرزمین فرار کردند.

پاک آئین بیان کرد: قوه قضاییه اسرائیل بدنبال محاکمه نخست وزیر بدنام این کشور است و مخالفت‌های سیاسی فراوانی علیه نتانیاهو اعمال می شود و او برای بقای خودش بدنبال قربانی کردن منافع امریکا است.

وی ادامه داد: ما در مرحله اول آمریکا را مسئول نقض آتش بس میدانیم و اگر آمریکا موفق نشود که جلوی رژیم را بگیرد و حمله به لبنان تکرار شود قطعا بدین معناست که بقیه مفاد پیشنهادی ایران برای اتش بس هم میتواند از سوی ایران لغو شود.

سفیر سابق ایران در اذربایجان تاکید کرد: اگر امریکا بدنبال اتش بس پایدار است باید مقابل رژیم بایستد در غیر اینصورت اینگونه برداشت میشود که انها در یک‌تقسیم کار بدنبال این هستند که از فرصت اتش بس استفاده کرده و اهداف شوم خود را به نحو دیگری محقق کنند.

وی گفت: تحرکات امریکا ورژیم از چشمان تیز بین رزمندگان اسلام پنهان نیست و چنانچه لازم باشد جمهوری اسلامی ایران پاسخ قاطع را خواهد داد.