۱۵۹۱۳ ماموریت اورژانس تهران در یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران اظهار کرد: در هفته گذشته (از ۱۵ الی ۲۱ فروردین ۱۴۰۵) در مجموع ۱۵۹۱۳ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۴۰۰۰ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۶۵۰۶ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی افزود: در این مدت ۴۴ هزار و ۷۳۲ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۱۸۵۸ نفر (معادل ۴.۲ درصد کل تماس‌ها) مزاحمت برای این مرکز بوده است.

رئیس سازمان اورژانس استان تهران گفت: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۳۲۶۷ مورد حوادث ترافیکی (۲۰.۵ درصد از کل ماموریت‌ها) و ۱۲ هزار و ۶۴۶ مورد (۷۹.۵ درصد از کل ماموریت‌ها) حوادث غیرترافیکی بوده است.