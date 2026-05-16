۱۷۲۹ مورد مزاحمت تلفنی برای اورژانس تهران در هفته سوم اردیبهشت ماه

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی،ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از ثبت ۲۴ هزار و ۵۳۲ مأموریت در هفته گذشته (۱۹ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) خبر داد.
وی افزود: در پی این مأموریتها، ۶ هزار و ۴۷ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۰ هزار و ۸۶۱ نفر نیز در محل حادثه خدمات اورژانسی دریافت کردند.
رئیس اورژانس استان تهران با اشاره به ثبت ۵۶ هزار و ۹۴ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس (دیسپچ) گفت: متأسفانه یک هزار و ۷۲۹ نفر معادل ۳.۱ درصد از کل تماسها، مزاحم تلفنی بودهاند.
توکلی تصریح کرد: از مجموع مأموریتهای ثبتشده، ۵ هزار و ۱۷۱ مورد (۲۱.۵ درصد) مربوط به حوادث ترافیکی و ۱۹ هزار و ۲۶۱ مورد (۷۸.۵ درصد) ناشی از حوادث غیرترافیکی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اورژانس هوایی استان تهران نیز ۶ سورتی پرواز انجام داد که در پی آن ۶ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافتند.
