۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

حماس: مقاومت ایران نقشه‌های واشنگتن و تل‌آویو را خنثی کرد

جنبش حماس بر شکست اهداف صهیونیستی آمریکایی در منطقه در برابر مقاومت ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، جنبش حماس اعلام کرد: ما از آتش بس دو هفته ای اعلام شده میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و آغاز مذاکرات در پاکستان استقبال می کنیم.

این جنبش تاکید کرد: رژیم صهیونیستی از طریق به راه انداختن جنگ برای تغییر نقشه سیاسی و جغرافیایی منطقه با هدف تضمین بقا و تحقق هیمنه خود تلاش کرد اما پایداری و مقاومت ایران، رهبران و مردم این کشور مانع تحقق اهداف صهیونیستی آمریکایی شد.

حماس اضافه کرد: این مقاومت در ادامه سریال فروپاشی پروژه صهیونیستی صورت گرفت. امید داریم تلاش های پاکستان به عنوان ناظر این مذاکرات و دیگر کشورهای میانجی گر در ایجاد راه های برون رفت مثبت و در مسیر تقویت ثبات منطقه و تقویت اتحاد کشورهای عربی و اسلامی و همچنین خنثی کردن اهداف خبیثانه رژیم صهیونیستی برای فتنه انگیزی در امت اسلامی نتیجه بخش باشد.

