به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، جنبش حماس اعلام کرد: ما از آتش بس دو هفته ای اعلام شده میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و آغاز مذاکرات در پاکستان استقبال می کنیم.

این جنبش تاکید کرد: رژیم صهیونیستی از طریق به راه انداختن جنگ برای تغییر نقشه سیاسی و جغرافیایی منطقه با هدف تضمین بقا و تحقق هیمنه خود تلاش کرد اما پایداری و مقاومت ایران، رهبران و مردم این کشور مانع تحقق اهداف صهیونیستی آمریکایی شد.

حماس اضافه کرد: این مقاومت در ادامه سریال فروپاشی پروژه صهیونیستی صورت گرفت. امید داریم تلاش های پاکستان به عنوان ناظر این مذاکرات و دیگر کشورهای میانجی گر در ایجاد راه های برون رفت مثبت و در مسیر تقویت ثبات منطقه و تقویت اتحاد کشورهای عربی و اسلامی و همچنین خنثی کردن اهداف خبیثانه رژیم صهیونیستی برای فتنه انگیزی در امت اسلامی نتیجه بخش باشد.