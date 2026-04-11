به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خانعلیزاده کارشناس مسائل بین الملل از فضای حاکم در مذاکرات اسلامآباد نوشت: آمریکا تمایلی به ادامه جنگ ندارد و بازگشایی تنگه هرمز هم از طریق نظامی غیرممکن است.
ویافزود: سناریوی توافق به دلیل انتظارات هستهای آمریکا از ایران و غیرقابل بحث بودن مسأله هستهای از سوی جمهوری اسلامی، احتمال به شدت پایینی دارد.
کارشناس مسائل بین الملل گفت: چهار پیش شرط ایران که آمریکا پذیرفته بود، هیچکدام عملی نشده و به همین دلیل تنگه هرمز نیز همچنان بسته مانده است.
ویافزود: فضا پرتنش است، امکان دیدار دوجانبه حداقل در شرایط کنونی وجود ندارد و گفتگوها سه جانبه است.
خانعلی زاده عنوان کرد: با توجه به اعلام بازگشت ونس به آمریکا در ساعات آینده، تیم ایران نیز احتمالا پاکستان را ترک خواهد کرد.
وی گفت: اتفاقات اخیر، خیالها برای توافق یا جنگ را کاهش داده و احتمالا وضعیت نه جنگ نه توافق فعلی ادامه پیدا میکند.
نظر شما