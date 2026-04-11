۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

اسرائیل دست از نقض آتش‌بس در لبنان برنمی‌دارد/ شرط ایران محقق نشده است

رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست توسعه‌طلبانه و تجاوزگری‌های نظامی خود بار دیگر مناطق مسکونی لبنان را هدف حملات هوایی گسترده قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، رژیم صهیونیستی شهرهای «عین قانا» و «زوتر غربیه» را که در جنوب لبنان واقع شده‌اند، بمباران هوایی کرد. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که این حملات خسارات سنگینی به زیرساخت‌های غیرنظامی و منازل مسکونی وارد آورده است. علاوه بر این هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی با شکستن دیوار صوتی بر فراز بیروت، پایتخت لبنان و چندین منطقه دیگر سعی در ایجاد فضای رعب و وحشت در بین مردم لبنان دارند.

در حمله وحشیانه بامداد امروز اشغالگران صهیونیست به منطقه «میفدون» در حومه شهر نبطیه (جنوب لبنان)، دست‌کم سه تن از شهروندان که همگی غیرنظامی بودند، به شهادت رسیدند.

منابع بیمارستانی در نبطیه اعلام کرده‌اند که پیکر چندین تن دیگر نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده و وضعیت برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است. تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به لبنان از ماه‌های گذشته تاکنون، منجر به شهادت صدها نفر و زخمی شدن هزاران تن از مردم مظلوم این کشور شده است. بسیاری از قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند که خود نقض فاحش حقوق بشر محسوب می‌شود.

شایان ذکر است که با وجود آنکه برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در همه جبهه‌ها از جمله جبهه لبنان یکی از شروط ایران برای آغاز مذاکرات اسلام‌آباد محسوب می‌شد اما رژیم صهیونیستی نه تنها از پذیرش این شرط سر باز زده، بلکه با شدت بیشتری به کشتار مردم لبنان و تخریب زیرساخت‌های این کشور ادامه می‌دهد.

مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله رئیس‌جمهور و رئیس مجلس بارها بر لزوم تحقق آتش‌بس در لبنان تأکید کرده و آن را لازمه آغاز هرگونه گفت‌وگوی جدی در چارچوب مذاکرات اسلام‌آباد عنوان داشته‌اند. با این حال، تاکنون این امر مهم به دلیل استمرار حملات رژیم صهیونیستی و کارشکنی‌های دیپلماتیک متحدان غربی آن محقق نشده است. کارشناسان سیاسی معتقدند تا زمانی که فشارهای بین‌المللی مؤثر بر رژیم اسرائیل برای توقف تجاوزات اعمال نشود، چشم‌انداز روشنی برای برقراری آتش‌بس در لبنان قابل تصور نیست و مردم بی‌گناه این کشور همچنان قربانی زیاده‌خواهی‌های رژیم صهیونیستی خواهند بود.

    • IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      آتش بس را متوقف کنید نه اموال بلوک شده ایران آزاد شده ونه جنگ برعلیه ایران متوقف شده این ناجوانمردیه...
    • IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      هریک از شروط به اندازه همه شروط ارزش دارد باید بپذیرند
    • IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      صهیونیستها امریکائیها انسان نیستند بیشتر خصلت وحشی جانوری دیوسیرتی دارند تا انسانی. فقط صورت هایشان انسانی است سیرت و طبعشان شیطانی و دیو هست اگر انسان بودند این همه کودک پیر جوان زن مرد بیگناه را بیرحمانه با نهایت شقاوت با موشکها و بمبهای چندین تنی نمی کشتند اینها دیو هستند عجیب این است هیئت انسانی ایران با تیم دیوها و اجنه شیطانی امریکایی چگونه میتوانند به تفاهم برسند بعید است . برداشت فرهنگ غرب از انسان با فرهنگ شرق و اسلام خیلی متفاوت است نمونه این دیوها ترامپ نتانیابو اپستن کودک خوارند
    • منصور IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      گفتم بشینید تو خونتون ...تا زمانی که یک نفر صهیونیسم در کره ی خاکی نفس می کشد دنیا روی صلح نخواهد دید...حق با هیتلر بود که می گفت نژاد یهود از روی کره ی خاکی باید منقرض شود..ما هنوز به اندازه ی هیتلر یهود را نشناخته ایم.
    • IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      خدالعنتشون کنه واگذارشون به خدابه اهدافشون نرسند
    • IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      اشغالگران صهیونیست سالها پول مفت از آمریکا به نام کمک تسلیحاتی و اقتصادی دریافت کردند، سالهای زیادی جنایت کردند ولی مصونیت داشتند چون آمریکا از حق وتو برای آنها استفاده کرد و برای همین الان تبدیل به سگ هاری شدند که دنیا را تهدید میکنند و مانع اصلی صلح هستند
    • IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      احتمالا آمریکا وسط کار اسرائیل رو ول میکنه به حال خودش شاید الان با مذاکره شاید یکم دیرتر ولی این قطعیه که آمریکا وسط راه اسرائیل رو ول میکنه اونموقع ایران و حزب الله و یمن و عراق باید آنقدر اسرائیل رو بزنن که سوراخ سوراخ بشه همه جاش
    • رضا IR ۱۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      چرا بدون تحقق شروط ایران مذاکره رو شروع کردن ؟ مهمتر از آزاد شدن پولهای ایران حفظ جان مردمی بود که بخاطر ما وارد جنگ شدن
    • IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۲
      اسرائیل دوباره میاد میزنه حالا چه آمریکا باشه چه نباشه نمیترسه دیگه بدترین کار کرد رهبر زد حالا استراحت کوتاه لازم دارن برای باقی جنگ ایران
    • IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      در دنیا قانون حقوق بشر عمل نمیشود مثل جنگل است قوی ضعیف را میکشد می خورد در برابر وحشیهای درنده طمعکار گرسنه ای مثل امریکا اسرائیل برای بقا باید قوی بود دارندگان بمب اتمی دنیا را بین خودشان تقسیم کرده و حق وتوی ناحق برای خودشان قائل شده اند امریکائیها صهیونیستها خطرناکترین موجودات روی زمینند.

