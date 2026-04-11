به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، رژیم صهیونیستی شهرهای «عین قانا» و «زوتر غربیه» را که در جنوب لبنان واقع شده‌اند، بمباران هوایی کرد. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که این حملات خسارات سنگینی به زیرساخت‌های غیرنظامی و منازل مسکونی وارد آورده است. علاوه بر این هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی با شکستن دیوار صوتی بر فراز بیروت، پایتخت لبنان و چندین منطقه دیگر سعی در ایجاد فضای رعب و وحشت در بین مردم لبنان دارند.

در حمله وحشیانه بامداد امروز اشغالگران صهیونیست به منطقه «میفدون» در حومه شهر نبطیه (جنوب لبنان)، دست‌کم سه تن از شهروندان که همگی غیرنظامی بودند، به شهادت رسیدند.

منابع بیمارستانی در نبطیه اعلام کرده‌اند که پیکر چندین تن دیگر نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده و وضعیت برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است. تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به لبنان از ماه‌های گذشته تاکنون، منجر به شهادت صدها نفر و زخمی شدن هزاران تن از مردم مظلوم این کشور شده است. بسیاری از قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند که خود نقض فاحش حقوق بشر محسوب می‌شود.

شایان ذکر است که با وجود آنکه برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در همه جبهه‌ها از جمله جبهه لبنان یکی از شروط ایران برای آغاز مذاکرات اسلام‌آباد محسوب می‌شد اما رژیم صهیونیستی نه تنها از پذیرش این شرط سر باز زده، بلکه با شدت بیشتری به کشتار مردم لبنان و تخریب زیرساخت‌های این کشور ادامه می‌دهد.

مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله رئیس‌جمهور و رئیس مجلس بارها بر لزوم تحقق آتش‌بس در لبنان تأکید کرده و آن را لازمه آغاز هرگونه گفت‌وگوی جدی در چارچوب مذاکرات اسلام‌آباد عنوان داشته‌اند. با این حال، تاکنون این امر مهم به دلیل استمرار حملات رژیم صهیونیستی و کارشکنی‌های دیپلماتیک متحدان غربی آن محقق نشده است. کارشناسان سیاسی معتقدند تا زمانی که فشارهای بین‌المللی مؤثر بر رژیم اسرائیل برای توقف تجاوزات اعمال نشود، چشم‌انداز روشنی برای برقراری آتش‌بس در لبنان قابل تصور نیست و مردم بی‌گناه این کشور همچنان قربانی زیاده‌خواهی‌های رژیم صهیونیستی خواهند بود.