رقابت «آسمان همه جا یک رنگ است» در مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم سینمایی «آسمان همه جا یک رنگ است» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا قاسمی و تهیهکنندگی حسین کاکاوند در نخستین حضور جهانی خود به بخش اصلی رقابتی چهل و هشتمین جشنواره جهانی فیلم مسکو روسیه راه یافت.
جشنواره مسکو MMKF یکی از جشنوارههای رتبه الف جهان و مورد تأیید فیاپف (فدراسیون بینالمللی تهیهکنندگان فیلم) است.
جشنواره در این دوره هفت فیلم سینمایی از ایران، ایتالیا، اسپانیا، روسیه، کرهجنوبی، مغولستان و هند را به رقابت میگذارد و «آسمان همه جا یک رنگ است» نماینده سینمای ایران در این فستیوال است.
در این فیلم نوشین مسعودیان، حمیدرضا عباسی، شهرام ابراهیمی، سعید صفا، مریم ماهور، فریبا طالبی، مهوش شیخی، سارا فیض نقشآفرینی کردهاند.
عوامل فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: حمیدرضا قاسمی، تهیهکننده: حسین کاکاوند، مدیر فیلمبرداری: علی حسینزاده، تدوین: لیلی نوروزی، طراح صحنه: رستگار محمدی، طراح لباس: رها دادخواه، طراح گریم: امید گلزاده، طراحی و ترکیب صدا: سامان شهامت، صدابردار: علی کاظمینژاد، آهنگساز: پیام آزادی، مدیر تولید: صمد زرگر نارنحی، مدیر پروژه: محمود سمائی، سرپرست گروه کارگردانی و مدیربرنامهریزی: رضا موری، جلوههای ویژه میدانی: مرتضی مظلومی، طراح هوشمصنوعی: علیرضا ربیعمقدم، تصحیح رنگ و نور: شیرین اخلاصی، عکاس: کیمیا پوراحمد، گرافیست: عسل خواجهوندی، منشی صحنه: سمانه یدالهی، امور فنی پستولید: یزدان عیدی، ترجمه و زیرنویس: سارا احمدی، سایر بازیگران: ماردین رستمی، پرنیان هرندی، درسا عظیمی، بهار سلیمی، سعید گودرزی، محمدعلی خانآبادی، دستیار یک کارگردان: سعید قمری، برنامهریز: بهار سلیمی: دستیاران کارگردان: متین عباسی، پرنیان هرندی، رسول سلجوقی پبدنی، دستیار یک فیلمبردار: سعید گودرزی، دستیاران فیلمبرداری و نور: علی حمیدی املشی، محمد حسنی، رامین ساتکیم، روژیا رشیدی، دستیار تدوین: یزدان عیدی، دستیاران صحنه: حسن بابایی، محمدرضا نقیخانی، رضا بابایی، آیدا مومنی، نوید اسدیون، دستیاران لباس: آزاده کریمی، دریا دیلم، هلیا امینزاده، مجریان گریم: مریم حسنی، امیرحسین اجاقلو، غزاله براتزاده، دستیار صدا: سهیل صفاری، دستیار طراح و ترکیب صدا: علی پرویزی، نوازنده ویالون: نیکا حبیبی، نوازنده آکاردئون: سپهر صانعی، دستیاران جلوههای ویژه بصری: ریحانه خدامی، غزل قربانی، دستیاران هوش مصنوعی: امیرحسین نفمتی، رضا برادری، مصطفی صفری، جانشین تهیهکننده: حمید مرادخانی، مدیر اجرایی: عباس سمایی، جانشین مدیر تولید: امیرمهدی مرادخانی، مسئول هماهنگی: حمید حسینی، امور مالی: سعید میرزایی، دستیاران تصحیح رنگ: مانی وکیلی، زهرا احمدی، تیتراژ: یزدان عیدی، تیزر صادق شاهسون، مدیر تدارکات: محمدعلی صادقی، جانشین مدیر تدارکات: ابراهیم پارسانژاد، تدارکات: حمید رواز، ماهان هداوندی، پشتیبانی فنی: کیا هنر پیشتاز، اصغر عمادی، مسئول هنروران: بیتا قاسمی، پذیرایی: رستوران بهار، ابراهیم و حمید خانجانی، سینهموبیل: محمدرضا میرزایینژاد و مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد.
چهل و هشتمین جشنواره جهانی فیلم مسکو از ۲۷ فروردین تا ۳ اردیبهشت در مسکو برگزار میشود.
