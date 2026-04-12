حمایت جشنواره یونانی از ایران؛ پیام اشتباهی که دختری را به خطر انداخت!

آمین صحرایی کارگردان فیلم «یک پیام خصوصی» که به تازگی در پنجمین جشنواره پازیتولی یونان حضور داشته است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان فیلمش گفت: داستان این اثر درباره دختر نوجوان مهاجر اهل افغانستان است که در ایران زندگی میکند. در یک روز سرنوشتساز، زندگی او دستخوش تغییر میشود و او برای نخستینبار در نقش یک مدل ظاهر میشود و متعاقباً رویدادهایی رخ میدهد که مسیر زندگیاش را تحت تأثیر قرار میدهد. فیلم همچنین به آسیبهای درونخانوادگی و تأثیرات مخرب آن بر زندگی شخصیت اصلی میپردازد.
وی درباره الهام از یک داستان واقعی گفت: داستان فیلم برگرفته از رویدادی واقعی است. من روزی به طور اتفاقی به یک آرایشگاه مراجعه کرده بودم که با دختر پانزدهسالهای مواجه شدم که چنین تجربهای برایش رخ داده بود. در روایت اصلی، یک پیام اشتباه برای مادر آن دختر فرستاده شده بود، اما در اقتباس سینمایی، این پیام برای پدر ارسال میشود و مشاهده آن توسط پدر، زندگی دختر را با خطر جدی مواجه میکند.
این کارگردان درباره فرآیند تولید و یافتن لوکیشن توضیح داد: برای یافتن لوکیشن آرایشگاه، تلاش بسیاری صورت گرفت. فیلمبردار فیلم امین جعفری، مجبور شد لوکیشنهای زنانه را بازدید کند که خود تجربه طنزآمیزی بود. در نهایت، با خالی کردن لوکیشن از حضور بانوان، امکان فیلمبرداری فراهم شد و نتیجه کار بسیار رضایتبخش بود.
وی تاکید کرد: این فیلم کاملاً جنبه اجتماعی دارد و به معضلات اجتماعی، از جمله الگوهای ارتباطی دختران و پسران، تعارضات خانوادگی و آسیبهای ناشی از آن میپردازد.
صحرایی درباره حضورهای بینالمللی فیلمش تصریح کرد: پیش از این، فیلم «یک پیام خصوصی» موفق به دریافت نشان افتخار از جشنواره تورنتو در کانادا شده بود. همچنین در جشنواره یونان نیز به عنوان یکی از فینالیستها حضور داشت.
وی افزود: اگرچه ویزای حضور در جشنواره یونان برای من صادر شده بود، اما به دلیل وقوع جنگ در ایران امکان سفر و شرکت در مراسم اکران میسر نشد. با این حال، برگزارکنندگان جشنواره، یکی از روزهای اکران فیلم را به طور کامل به بنده و مردم ایران تقدیم کردند که برایم جالب توجه بود.
صحرایی در پایان درباره حمایت جشنواره یونانی از مردم ایران گفت: جشنواره همچنین در بیانیهای به موضوع جنگ اشاره و مخالفت خود را با آغاز جنگ توسط آمریکا اعلام کرده بود. در مجموع، جشنواره به حمایت از مردم ایران پرداخت. برای من لحظاتی بسیار احساسی رقم خورد هنگامی که مردم آن کشور برای دیدن فیلم به تماشا ایستادند و برای مردم ایران دست زدند و ابراز همبستگی کردند.
بازیگران این فیلم عبارتند از نسیم قلیزاده قبادی، حسنی قبادی، افشین غیاثی، مسعود منتظری و پرستو رحمت.
تهیهکننده فیلم «یک پیام خصوصی» حسین رفیعیان و مدیریت پروژه بر عهده سامان خلیلیان بوده است.
