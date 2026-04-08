«آخرین کوسه نهنگ» مسافر یک جشنواره تازه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «آخرین کوسه نهنگ» روایتگر کوسه نهنگی است که دنبال همزاد و عشق خود در دریا می‌گردد. این مستند قرار است در بخش مسابقه دومین جشنواره بین المللی رودخانه‌ها در کشور نیجریه روی پرده برود.

در جشنواره «رودخانه‌ها» فیلم هایی روی پرده می روند که به موضوع دریا، محیط زیست آن، جانوران دریایی و ... می پردازند. در مرحله نخست ۵۶۳ فیلم از ۸۲ کشور متقاضی حضور در این رویداد بودند. این جشنواره هفتم آبان ماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و علاوه بر سینمای مستند به عکاسی و فیلمنامه نویسی هم در آن توجه شده است. «آخرین کوسه نهنگ» سال پیش حضورهای جشنواره ای متعددی داشت.

عوامل این مستند ۷۵ دقیقه‌ای عبارتند از تهیه‌کننده، نویسنده و کارگردان: رامتین بالف، فیلمبردار: رشاد بالف و رامتین بالف، تدوین و صداگذاری: رشاد بالف، تحقیق و پژوهش: رامتین بالف و رشاد بالف، موسیقی: اکبر ابراهیمی، دستیار فیلمبردار: کوشیار یزدانی، دستیار تهیه: معصومه شهریاری، دستیار تدوین: سبیکه رحیمی، مدیر هماهنگی تولید: عباس مطاف، گوینده: رامتین بالف، تولید مشترک مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و کارگاه سینمایی برادران بالف.

«آخرین کوسه نهنگ» برنده جایزه بهترین موسیقی و بهترین تصویربرداری از هفدهمین جشنواره مستند «سینماحقیقت» است و دیپلم افتخار بهترین مستند چهل و دومین جشنواره فیلم فجر را در کارنامه دارد.