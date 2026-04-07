سعید نجاتی فیلمساز که این روزها میزبانی نشست‌های «سینماگپ» در رویداد «برای ایران، سرچشمه هنر» را برعهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این رویداد گفت: با آغاز این جنگ ناعادلانه و تجاوز ۲ رژیم منحوس، تیم ما در انجمن سینمای جوانان ایران بلافاصله اقدام به تهیه یک بیانیه فوری کرد. این بیانیه توسط بیش از پانصد نفر از اعضا امضا شد، سپس تبدیل به ویدئو و در قالب آن منتشر شد. متعاقباً تصمیم گرفته شد تا فعالیت دیگری دنبال شود و پویشی با عنوان «حماسه بعثت» طراحی کردیم. در این پویش، از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا صرفا با استفاده از دوربین گوشی همراه خود، از افرادی که در خیابان‌ها حضور داشته و مقاومت می‌کنند، عکس تهیه کنند. این ‌پویش همچنان ادامه دارد و خوشبختانه نتایج مثبتی به همراه داشته است.

وی درباره دلیل برگزاری این نشست‌ها تصریح کرد: این روزها برخی از افراد، به‌ویژه جوانان، تحت تأثیر تبعات روانی جنگ قرار گرفته‌اند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا برای ۲ ساعت، فرصتی فراهم کنیم تا مخاطبان از اخبار و تنش‌های موجود فاصله بگیرند. بهترین گزینه برای این اتفاق سینما بود. در نتیجه در قالب پاتوق فیلم‌ کوتاه سلسله نشست‌هایی تحت عنوان «سینماگپ» را تعریف کردیم. ایده اولیه این نشست‌ها توسط پویان شعله‌ور مبتنی بر برگزاری کلاس‌های مجازی بود اما در نهایت تصمیم گرفتیم از طریق پلتفرم‌های صوتی آنلاین (ویراستی) ارتباطی سراسری برقرار کنیم. همچنین به‌صورت حضوری، افراد در تئاتر شهر گردهم آمده و جلسات ضبط می‌شود تا پس از تدوین نهایی، روی یکی از پلتفرم‌ها بارگذاری شود.

نجاتی ادامه داد: به نظر می‌رسد این گفتگوها می‌تواند امید، تاب‌آوری و مقاومت را تقویت کند. تا زمانی که احساس کنم این وظیفه بر عهده من است، به کار ادامه می‌دهم و این نشست‌ها را برگزار می‌کنیم. قطعا هنرمندان و فیلمسازان دیگری نیز مشغول تولید آثار هستند و من نیز در صورت امکان، سعی خواهم کرد سهم کوچکی را در این زمینه ایفا کنم.

این فیلمساز تاکید کرد: واقعیت این است که خط مقدم جبهه توسط نیروهای نظامی کشور حفظ می‌شود که امیدوارم خداوند حافظ آنها باشد. ما نیز در این سوی میدان، به عنوان هنرمند، تلاش می‌کنیم بخش کوچکی از آنچه را که آنها انجام می‌دهند، جبران کنیم. همه جوانان این سرزمین، گویی اعضای یک خانواده هستند. هر یک از ما سعی می‌کنیم سهمی در این راه بر عهده گیریم تا ان‌شاءالله با پیروزی از این جنگ خارج شویم.

وی با اشاره به اینکه این سلسله نشست‌ها کاملاً به صورت رایگان برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در آن شرکت کنند، گفت: هر روز از اساتید دعوت می‌شود تا به صورت کاملاً رایگان درباره سینما صحبت کنند. تمامی افرادی که در این جلسات همکاری می‌کنند، در زمینه فیلمبرداری، صداگذاری و سایر امور، به صورت جهادی مشارکت دارند. از انجمن سینمای جوانان، به‌ویژه دفتر تهران که امکانات را در اختیار ما گذاشتند، سپاسگزارم. سایر دوستان نیز که عمدتاً دانشجویان سینما و اعضای انجمن سینمایی جوانان هستند، به صورت جهادی حضور یافته و به‌ ما کمک می‌کنند.

نجاتی در پایان درباره نمایش فیلم کوتاه در «سینماگپ» عنوان کرد: پس از این جلسات چند فیلم‌ کوتاه نیز به نمایش درمی‌آید. برخی از این فیلم‌ها متعلق به پویش «وطن به روایت من» هستند که در جنگ ۱۲ روزه برگزار شد و من دبیر اولین دوره آن بودم.

طبق اعلام برگزارکنندگان، نشست‌های «سینماگپ» هر روز از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در ساختمان تئاتر شهر برگزار می‌شود و امکان پیگیری آنلاین آن از طریق اپلیکیشن «ویراستی» برای علاقه‌مندان در سراسر کشور وجود دارد.