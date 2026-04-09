حبیب ایلبیگی مدیر موسسه «سینماشهر» در حاشیه رویداد «برای ایران، سرچشمه هنر» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در شرایط بحران گفت: در وضعیتهایی که جامعه با بحران مواجه است و ناامنی و اضطراب بر زندگی روزمره سایه میاندازد، دور هم جمع شدن اهالی فرهنگ و هنر و همچنین مردم، میتواند به ایجاد آرامش کمک کند. همانطور که در یک خانواده، اعضا در سختترین شرایط کنار یکدیگر میمانند، جامعه هنری نیز بهعنوان یک خانواده بزرگتر میتواند چنین کارکردی داشته باشد.
وی ادامه داد: برگزاری جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی، دیدن آثار نمایشی، شنیدن شعر، تماشای فیلم و موسیقی حماسی، همگی میتوانند به شکل قابل توجهی باعث دلگرمی و آرامش مردم شوند. این تجربه را در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز داشتیم؛ در روزهایی که موشکباران وجود داشت، جشنوارههای سینمایی تعطیل نشدند و این نشاندهنده ایمان و ایستادگی مردم ایران است.
مدیر موسسه «سینماشهر» با بیان اینکه فعالیتهای فرهنگی هیچگاه نباید متوقف شوند، افزود: این اتفاقات نباید باعث خالی شدن صحنه هنر شود. برعکس، حضور در این فضاها میتواند برای مردم قوت قلب ایجاد کند. حتی در روزهای ابتدایی جنگ ۱۲ روزه، زمانی که برای راهاندازی مجدد برخی سینماها اقدام کردیم، واکنش مردم بسیار مثبت بود و بسیاری از آنها از باز بودن سینماها ابراز خوشحالی میکردند، چرا که فرصتی برای کاهش استرس و بازگشت به زندگی عادی فراهم میشد.
وی با تأکید بر نقش هنرمندان در چنین شرایطی، تصریح کرد: همانطور که یک سرود حماسی میتواند حس وطندوستی و مقاومت را تقویت کند، هنرمندان نیز باید آثار خود را در این روزها ارائه دهند. شاید از یک هنرمند انتظار حضور در میدان جنگ نباشد، اما «ابزار» او همین اجرا، خلق اثر، خواندن، فیلم ساختن و تداوم فعالیت هنری است که میتواند تأثیر عمیقی بر روحیه جامعه داشته باشد.
ایلبیگی با اشاره به تجربههای گذشته افزود: در دوران جنگ، گروههای تئاتری به خطوط پشتی جبهه میرفتند و برای رزمندگان اجرا میکردند تا روحیه آنها را تقویت کنند. امروز نیز میتوان گفت که جبهه در دل شهرهاست و همه مردم در این شرایط نیازمند چنین حمایتهای روحی هستند.
وی در ادامه درباره اقدامات موسسه «سینماشهر» پس از این بحران توضیح داد: ما بهعنوان پشتیبان سینمای ایران، از طریق سامانههای مختلف از جمله «سمفا» و مرکز تماس سینمای ایران، تلاش کردیم زیرساختهای لازم را حفظ و تقویت کنیم. در ایام پیش از جنگ، بسیاری از تمهیدات لازم پیشبینی شده بود و در زمان بحران نیز همکاران ما مشکلات بهوجودآمده را برطرف کردند.
مدیر موسسه «سینماشهر» تأکید کرد: پس از پایان جنگ ۱۲ روزه و با توجه به احتمال تکرار چنین شرایطی، اقدامات لازم برای تعمیر و آمادهسازی زیرساختها انجام شد. در حال حاضر نیز سامانههای بلیتفروشی و اکران فیلمها بدون مشکل فعال هستند و حتی در روزهای تعطیل، از صبح تا شب خدمات پشتیبانی بهصورت مستمر ارائه میشود.
ایلبیگی در پایان تأکید کرد: خوشبختانه شرایط بهگونهای است که مردم میتوانند بدون دغدغه به سینماها مراجعه کنند و امیدواریم با حضور بیشتر مخاطبان در این فضاها، حال عمومی جامعه نیز بهبود پیدا کند.
