۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

پویش «جبهه ایران ما» در خراسان جنوبی؛جمع‌آوری۱۴ میلیارد ریال کمک مردمی

بیرجند- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی از اجرای پویش «جبهه ایران ما» طی ۲۶ روز در استان خبر داد و گفت: در این پویش تا کنون حدود ۱۴ میلیارد ریال کمک مردمی جمع‌آوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاوسی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جزئیات اجرای این پویش اظهار کرد: طرح «جبهه ایران ما» با هدف ارائه خدمات بشردوستانه، ارتقای آمادگی عمومی و جمع‌آوری کمک برای آسیب‌دیدگان جنگ رمضان، به مدت ۲۶ روز در سطح استان اجرا شده و همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در این مدت ۴۹۷ ایستگاه خدمت‌رسانی در نقاط مختلف استان برپا شده است، افزود: این ایستگاه‌ها با حضور داوطلبان هلال‌احمر، خدمات امدادی، آموزشی و حمایتی متنوعی به مردم ارائه کرده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی ادامه داد: در جریان اجرای این پویش، یک هزار و ۵۸۵ نفرروز فعالیت داوطلبانه ثبت شده که نشان‌دهنده مشارکت گسترده و مسئولانه نیروهای مردمی در این اقدام انسان‌دوستانه است.

وی با اشاره به میزان کمک‌های جمع‌آوری شده بیان کرد: تاکنون نزدیک به ۱۴ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان کمک مردمی جمع‌آوری شده که در مسیر خدمات‌رسانی هزینه خواهد شد.

کاوسی همچنین از اجرای برنامه‌های آموزشی در قالب این پویش خبر داد و گفت: از ابتدای اجرای طرح، ۵ هزار و ۷۴۷ نفر از شهروندان در دوره‌های آموزشی شرکت کرده و آموزش‌های لازم در حوزه امداد و پیشگیری از حوادث را فراگرفته‌اند.

وی افزود: در همین مدت، یک هزار و ۵۵۵ نفر نیز به عضویت جمعیت هلال‌احمر درآمده‌اند که این موضوع در تقویت سرمایه انسانی و توسعه فعالیت‌های داوطلبانه نقش مهمی دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از همراهی مردم و داوطلبان، بر تداوم اجرای چنین پویش‌هایی برای گسترش خدمات بشردوستانه و افزایش آمادگی جامعه تأکید کرد و گفت: مردم می‌توانند از طریق حساب ۹۹۹۹۹ بانک ملی و ملت برای مشارکت در این پویش اقدام کرده و همچنین از طریق سامانه «هلال من» به نشانی helaleman.rcs.ir ثبت‌نام کنند.

کد مطلب 6797782

    پربازدیدها

    پربحث‌ها