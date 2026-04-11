به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاوسی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جزئیات اجرای این پویش اظهار کرد: طرح «جبهه ایران ما» با هدف ارائه خدمات بشردوستانه، ارتقای آمادگی عمومی و جمع‌آوری کمک برای آسیب‌دیدگان جنگ رمضان، به مدت ۲۶ روز در سطح استان اجرا شده و همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در این مدت ۴۹۷ ایستگاه خدمت‌رسانی در نقاط مختلف استان برپا شده است، افزود: این ایستگاه‌ها با حضور داوطلبان هلال‌احمر، خدمات امدادی، آموزشی و حمایتی متنوعی به مردم ارائه کرده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی ادامه داد: در جریان اجرای این پویش، یک هزار و ۵۸۵ نفرروز فعالیت داوطلبانه ثبت شده که نشان‌دهنده مشارکت گسترده و مسئولانه نیروهای مردمی در این اقدام انسان‌دوستانه است.

وی با اشاره به میزان کمک‌های جمع‌آوری شده بیان کرد: تاکنون نزدیک به ۱۴ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان کمک مردمی جمع‌آوری شده که در مسیر خدمات‌رسانی هزینه خواهد شد.

کاوسی همچنین از اجرای برنامه‌های آموزشی در قالب این پویش خبر داد و گفت: از ابتدای اجرای طرح، ۵ هزار و ۷۴۷ نفر از شهروندان در دوره‌های آموزشی شرکت کرده و آموزش‌های لازم در حوزه امداد و پیشگیری از حوادث را فراگرفته‌اند.

وی افزود: در همین مدت، یک هزار و ۵۵۵ نفر نیز به عضویت جمعیت هلال‌احمر درآمده‌اند که این موضوع در تقویت سرمایه انسانی و توسعه فعالیت‌های داوطلبانه نقش مهمی دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از همراهی مردم و داوطلبان، بر تداوم اجرای چنین پویش‌هایی برای گسترش خدمات بشردوستانه و افزایش آمادگی جامعه تأکید کرد و گفت: مردم می‌توانند از طریق حساب ۹۹۹۹۹ بانک ملی و ملت برای مشارکت در این پویش اقدام کرده و همچنین از طریق سامانه «هلال من» به نشانی helaleman.rcs.ir ثبت‌نام کنند.