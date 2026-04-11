خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، محدثه جوان‌دلویی: جامعه فرهیخته دانشگاهی خراسان شمالی ضمن پیوستن به پویش ملی «جانفدا» و حضور پرشور در چهل شب در خیابان‌ها برای انتقام خون سیدالشهدای عزیزمان رهبر شهید، حمله به دانشگاه‌ها و مراکز درمانی و علمی را محکوم کردند.

دشمن اهریمنی بعد از چهل روز از آغاز جنگ‌افروزی اش بر خاک پاک ایران، در پی حملات وحشیانه‌ای همانند مغولان به مراکز علمی و دانشگاه دست درازی کرد و باعث تخریب بخشی از دانشگاه‌های شهید بهشتی، علم و صنعت، شریف و مراکز علمی و انستیتو پاستور شد. دست‌نشانده اهریمن به خیال خامش با تخریب دانشگاه‌ها می‌تواند علم را از ایران بگیرد. نخبگان و استادان و روسای دانشگاه‌های خراسان شمالی این حرکت ننگین را محکوم کردند.

استیصال دشمن پست فطرت

حمید درودی، عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد با اشاره به شهادت قائد حکیم و دوراندیش امت و ایرانی‌ترین ایرانی روزگار و اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، اظهار می‌دارد: حمله آمریکا و اسرائیل به دانشگاه‌ها و مراکز علمی فقط سه دلیل دارد و آن هم استیصال، استیصال، استیصال دشمن پست فطرت است.

وی تأکید می‌کند: البته علم اگر در ثریا باشد، مردانی از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت. علم و حکمت توأم با عزت و اقتدار در وجود ایرانیان است، نه در ساختمان‌هایشان، که این را دشمن خوار شده نمی‌داند. «و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم.»

زمین‌گیر شدن دشمن

جواد اصغری‌راد، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بجنورد با اشاره به وضعیت کنونی جنگ عنوان می‌کند: به اذعان بسیاری از کارشناسان بین‌المللی مانند فرید زکریا، ترامپ می‌پنداشت با یک حمله سریع و خشن می‌تواند در ۳ روز ایران را تسلیم کند و حکومت را براندازد. اما خشم و مقاومت عمومی ایرانیان، تدبیرهای پیشگویانه رهبری شهید و توانمندی نظامیان باعث زمین‌گیر شدن آمریکا و صهیونیسم شد. امروز حتی مشاوران نزدیک ترامپ به او می‌گویند ادامه جنگ نه تنها به شکست در عرصه نظامی، بلکه به شکست در سیاست خارجی و داخلی آمریکا منجر خواهد شد.

وی ادامه می‌دهد: محبوبیت ترامپ حتی از محبوبیت زمان شکست طبس توسط کارتر نیز پایین‌تر رفته است و بسیاری از کشورهای اروپایی آمریکا را در این تجاوز تنها گذاشته‌اند. بنابراین، علیرغم تخریب‌ها و تلفات، زمان به نفع ایران و ضرر آمریکاست.

این عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد با محکومیت حمله به دانشگاه‌ها و مراکز علمی بیان می‌کند: از آنجا که ترامپ و خصوصاً نتانیاهو دستاوردهای خاصی در جنگ (منظور تغییر حکومت یا حتی تغییر سیاست خارجی ایران) نداشته‌اند، به تخریب زیرساخت‌ها روی آورده‌اند تا آن نظریه رهبر شهید که فرموده بودند «اینها با ایران قوی مشکل دارند» را تأیید کنند.

اصغری‌راد اضافه می‌کند: تخریب دانشگاه و کارخانه و راه و پل نیز برای از بین بردن تمدن ایرانی است. البته که هم اکنون با دفاع متقابل، و هم در آینده با بازسازی مردم، ناکام خواهند ماند.

روایت فتح

وی تصریح می‌کند: روایت ما روایت فتح خواهد بود. روایتی که حقانیت ایران (چه در موضوع هسته‌ای و چه مظلومیت فلسطینیان و چه مخالفت با بازگشت سلطنت) بر همه آشکار بود و شرارت محور غربی-عربی با بی‌ادبی و بی‌اخلاقی و تهاجم و نسل‌کشی و کشتار خرد و کلان نیز بر کسی پوشیده نبود. در این مسیر چه پیروزی مادی کسب شود (که در حال وقوع است) و چه شهادت نصیب شود، هر دو فتحی بزرگ اند که مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است.

اصغری‌راد می‌گوید: آمریکا به دلیل سیاست‌های غلط گذشته، قبل از اینها نیز در مسیر افول بود. با جنایت ترامپ در شهادت رهبر فقید و تجاوز به کشورمان، این افول سرعت و شدت یافته است. جهانیان سقوط هواپیماهای آمریکا، حمایت بیجا و غیراخلاقی از صهیونیسم و نیز نفرت و خجالتِ بخشی از مردم آمریکا از ترامپ را می‌بینند و از آن سو ظهور قدرت‌هایی مثل ایران و چین، همگی نشان از جهانی جدید دارد.

این دکترای علوم سیاسی به حضور مردم در میادین اشاره و تأکید می‌کند: مردم از روز اول حضور خود تا کنون همه مسئولین داخلی و حتی جهانیان را متعجب کرده‌اند و این روند شوکه‌کننده به شکل‌های مختلف همچنان ادامه خواهد یافت. آنگونه که رهبر فقید فرمودند، ملت ما مبعوث شده است و این برانگیختگی به راحتی خاموش نمی‌شود.

اصغری‌راد می‌گوید: نهایتاً جنگ با پیروزی ایران به پایان می‌رسد. این یعنی مقاومت در برابر استکبار به ثمر خواهد نشست و آنها مجبور به پذیرش ایرانیان خواهند شد. همانگونه که در ویتنام و افغانستان رخ داد. در ایران نیز البته به شکل بهتر و سربلندانه‌ای واقع خواهد شد اگر همه ایرانیان منسجم در کنار هم باشند.

وی به زمین‌گیر شدن هلیکوپتر آمریکا در اصفهان اشاره می‌کند: آمریکا نجات نیروها را اعلام کرده و ایران باید منتظر مستندات باشد. اما در هر صورت، از بین رفتن ۴ تا ۵ هواپیما و هلیکوپتر خودش فی‌نفسه پیروزی است و باعث احتیاط بیشتر آمریکا و جلوگیری از عملیات آینده می‌شود.

تا آخرین قطره خونم از وطنم دفاع می‌کنم

صدیقه عباسی دانشیار گروه مهندسی شیمی مجتمع آموزش عالی اسفراین، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان می‌کند: بار دیگر دست پلید دشمن آمریکایی-صهیونیستی از آستین بیرون آمده و در نقض آشکار حقوق بین‌الملل اقدام به حمله تجاوزگرانه به ساحت مقدس علم، دانش و فناوری کرده و با شهادت جمعی از نخبگان علمی کشور، جامعه دانشگاهی را که پرچمدار و توسعه است، داغدار کرد.

وی ادامه می‌دهد: به عنوان عضو کوچکی از جامعه دانشگاهی، حمله خبیثانه دشمن به زیرساخت‌های علمی و ترور دانشمندان عزیزمان را شدیداً محکوم می‌کنم و ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب و رهبر شهید عزیزمان، با رهبر جدیدمان آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بیعت می‌کنم و متعهد می‌شوم در راه دفاع از خاک و وطنم که حکم مادرمان را دارد، تا آخرین قطره از خونم ایستادگی کنم. نصر من الله و فتح قریب.

دانشگاه‌ها سنگری برای نوآوری هستند

محمد حاتمی، رئیس مجتمع آموزش عالی اسفراین، به بیانیه روسای دانشگاه‌های دولت شهید آیت‌الله رئیسی خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) اشاره و بیان می‌کند: تحولات اخیر و تجاوز هدفمند به زیرساخت‌های حیاتی علمی و پژوهشی کشور، از جمله دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و فناوری، که به شهادت جمعی از استادان فرهیخته و دانشجویان عزیز انجامیده است، جامعه دانشگاهی را در اندوهی عمیق فرو برده و همزمان خشم مشروع و جدی ملت را شعله‌ور ساخته است.

وی می‌گوید: دانشگاه همواره سنگری برای اندیشه، نوآوری و آینده‌سازی ملی بوده و هست؛ نه تنها محلی برای آموزش، بلکه شاهرگ توسعه علمی، فرهنگی و انسانی کشور است. تعرض به این نهاد، تعرضی آشکار به عقل و دانش ملت و نقض صریح اصول مسلم حقوق بین‌الملل است. پاسداری از حرمت دانشگاه، دفاع از انسان و علم و حفظ آینده کشور است؛ جایی که هر حمله به آن، تجاوزی مستقیم به هویت، اقتدار و غرور ملی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر این که جامعه دانشگاهی ضمن محکومیت قاطع این تجاوزها، بر ضرورت اتخاذ تدابیر بازدارنده، هوشمندانه و متناسب تأکید دارد، می‌افزاید: لازم است روشن شود که نامه برخی روسای دانشگاه‌ها در خصوص پرهیز از مقابله به مثل، نه تنها مورد تأیید جامعه دانشگاهی نیست، بلکه مغایر امنیت ملی و منافع علمی، فرهنگی و تمدنی کشور به شمار می‌رود. پاسخگویی شفاف و به‌موقع وزارت علوم در این زمینه، امری ضروری و غیرقابل گذشت است.

حاتمی اضافه می‌کند: جامعه دانشگاهی، همراه با روسای سابق دانشگاه‌ها و مدیران پیشین وزارت علوم، ضمن پاسداشت حرمت علم و دانشگاه، خواستار پیگرد بین‌المللی عاملان هرگونه تهدید یا آسیب به مراکز آموزش عالی و اتخاذ تدابیر حفاظتی جامع برای اعضای جامعه علمی است.

رئیس مجتمع آموزش عالی اسفراین اظهار می‌دارد: بدیهی است با توجه به شرایط حساس و جنگی حاکم بر کشور و منطقه، تمامی دانشگاهیان و آحاد جامعه موظف به تبعیت از تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، قرارگاه خاتم‌الانبیا و نیروهای مسلح کشور هستند. این همبستگی ملی و اتحاد نیروهای مسلح و مردم، بار دیگر همچون همیشه کشور را در این برهه سرنوشت‌ساز پیروز میدان خواهد ساخت و آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی را در عرصه جهانی خوار و شکست‌خورده نشان خواهد داد.

حمله به کرامت انسانی

سید احمد هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، ضمن محکومیت حمله به دانشگاه‌ها می‌گوید: دانشگاه‌ها و مراکز علمی و درمانی در همه جای جهان، پناهگاه‌های اندیشه، انسانیت و خدمت به جامعه محسوب می‌شوند. بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز جلوه‌ای از والاترین ارزش‌های انسانی هستند، جایی که مرزهای قومیت، سیاست و جغرافیا رنگ می‌بازد و تنها یک اصل باقی می‌ماند: حفظ جان انسان.

هاشمی ادامه می‌دهد: از این رو، هرگونه تعرض، تهدید یا حمله به دانشگاه‌ها، مراکز علمی و مراکز درمانی، صرفاً یک اقدام علیه یک ساختمان یا یک نهاد اداری نیست. بلکه حمله‌ای مستقیم به دانش، سلامت عمومی، آینده نسل‌ها و کرامت انسانی است. چنین اقداماتی نه‌تنها روند آموزش، پژوهش و درمان را مختل می‌کند، بلکه امنیت روانی جامعه علمی، دانشجویان، بیماران و کادر درمان را نیز به خطر می‌اندازد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تصریح می‌کند: دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌طور خاص نقشی حیاتی در سلامت جامعه دارند. در این مراکز، دانشجویان و استادان در کنار کادر درمانی، شبانه‌روز برای ارتقای دانش پزشکی، تربیت نیروی انسانی متخصص و نجات جان بیماران تلاش می‌کنند. هرگونه آسیب به این مراکز، در واقع آسیب به چرخه آموزش پزشکی، پژوهش‌های حیاتی و ارائه خدمات درمانی به مردم است.

هاشمی ادامه می‌دهد: در پی تجاوزات متعدد دشمن جنایتکار آمریکایی-صهیونیستی به مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، تحقیقاتی و دارویی کشور، ما جامعه دانشگاهی، کادر بهداشت و درمان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، انزجار شدید خود را اعلام می‌داریم و اقدامات بزدلانه و خصمانه دشمنان خبیث ملت ایران و سکوت جوامع بین‌المللی در برابر رفتارهای ضدانسانی و ضدعلم را محکوم می‌کنیم.

حماقت دشمن

حجت‌الاسلام سید حسن سیدی، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان می‌کند: در طول تاریخ نابخردانی بودند و هستند که تلاش در خاموش کردن نور حقیقت که در اصل همان نور خداست داشته و دارند، آن هم در مهد علم معرفت و بینش.

حجت‌الاسلام سیدی اضافه می‌کند: دشمن زبون وقتی مستأصل می‌شود و به نقطه پایان می‌رسد، هجمه و حمله به اماکن علمی را در دستور کار خود قرار می‌دهد. حمله به ساحت علم و حقیقت نشانه اوج حماقت و پست فطرتی است.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی استان خاطرنشان می‌کند: دشمن گمان کرده با حمله به دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌تواند نور امید و پیشرفت در کشور را کند و یا از بین ببرد، در حالی که بی‌خبر از وجود هزاران عالم دانشمند و متخصص و متعهد است.

وی ضمن محکومیت تجاوز ددمنشانه دشمن به مراکز علمی و فرهنگی کشور می‌گوید: دانشگاهیان همچون مردم که مبعوث شدند و در میدان تا پیروزی نهایی حضور دارند، در عرصه علم تولید و پیشرفت علمی کشور از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

عضو هیئت علمی و دانشیار گروه زلزله دانشگاه بجنورد نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: به عنوان عضو کوچکی از جامعه علمی دانشگاهی ایران عزیز، حمله به دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشورم را محکوم می‌کنم و به دشمنان این مرز و بوم متذکر می‌شوم که ما مردم ایران دوشادوش یکدیگر در مقابل شما ایستاده‌ایم و خرابی‌های ایجاد شده توسط شما در زمینه‌های مختلف را دوباره می‌سازیم.

مهدی ادیبی ادامه می‌دهد: من نیز همچون سایر اساتید دانشگاه، تمام تلاش و همت خود را برای ساختن و پرورش نسلی قوی و متخصص صرف خواهم کرد. نسلی که امید است راه عزت و اقتدار ایران بزرگ و عزیزمان را قوی‌تر و پویاتر از گذشته بپیمایند.