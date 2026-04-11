به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا قربان رعیت در گفت و گویی خبری از فعالیت گسترده مواکب داخلی و بین‌المللی در ایام چهلم شهادت رهبر شهید خبر داد و اظهار داشت: هم‌زمان با اربعین رهبر شهید، مواکب مستقر در صحن‌ها و محیط پیرامونی حرم مطهر حضرت معصومه(س) پذیرای زائران بودند و طبق گفته مسئولان این مواکب این خدمت رسانی همچنان تا پایان جنگ تحمیلی رمضان ادامه خواهد داشت.

مسئول واحد رفاه زائر حرم مطهر از اضافه‌شدن یک موکب جدید به مناسبت ایام شهادت امام صادق(ع) خبر داد و گفت: این موکب در صحن حضرت جوادالائمه علیه السلام مستقر شده و از شب گذشته فعالیت خود را با توزیع غذای گرم میان زائران آغاز کرده است.

وی در پایان با اشاره به فعالیت نانوایی حرم مطهر بانوی کرامت، اظهار داشت: نانوایی صحن حضرت جوادالائمه علیه السلام در روز اربعین رهبر شهید فعال بوده و میان زائران و مواکب نان رایگان توزیع شده است.

خاطرنشان می شود است مواکب دیگری برای ایام دهه کرامت درخواست حضور داده‌اند که پس از فراهم‌شدن مقدمات، فعالیت آن‌ها به مرور در حرم بانوی کرامت آغاز خواهد شد.