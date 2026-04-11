پیام تسلیت رئیس حوزه هنری در پی شهادت فاطمه میر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی در پیامی شهادت شاعر و نویسنده متعهد، فاطمه میر را تسلیت گفت.
در پیام تسلیت آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فی سَبیلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْأَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
هنر، زمانی رنگ حقیقت مییابد که هنرمند، در میانه جریان پر تلاطم زمانه، با دلی بیدار شاهد و روایتگر روح وقایع باشد؛ آنگاه آثار او، همچون آیینهای روشن، قصه دوران را برای چشم و دل آیندگان بازگو خواهد کرد.
شهادت سرکار خانم «فاطمه میر»، بانوی شاعر و نویسندهای اهل قلم، در کنار پدر مجاهد ایشان «سرلشکر یزدان میر» در پی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در تهران، بار دیگر نشان داد دشمنی که از «عصر حجر» سخن میگوید، خود در انسانیت و اخلاق به بدویترین سطوح سقوط کرده است؛ دشمنی که از رویارویی با اراده یک ملت ناتوان است و تیغ جنایت را متوجه زنان، هنرمندان و بیپناهان میکند.
این جنایت علامت آشکار استیصال است؛ همان استیصالی که همواره پشت هیاهوهای پوشالی پنهان شده و هر بار در برابر حقیقت اراده ملی ایرانیان فرو میریزد.
شهادت این بانوی شاعر، گواه آن است که حتی صداهای آرام و روایتهای انسانی نیز در امان نیستند؛ اما همین خونهای بهناحقریخته، خود به زبانی رساتر از هر واژه، حقیقت را روایت خواهد کرد.
این عروج جانسوز را به خانواده گرانقدر آن سرلشکر شهید و شهیده والامقام، جامعه هنری و هنرمندان محترم تبریک و تسلیت میگویم و از خداوند میخواهم شفاعت این شهیدان بزرگوار را شامل حال ما سازد.
نظر شما