برگزاری ویژه برنامه «مینودر برای ایران» در قزوین

حمید رضا ملازینل در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ویژهبرنامه فرهنگی هنری «مینودر برای ایران» همزمان با هفته هنر انقلاب و با مشارکت دستگاههای فرهنگی استان، روز یکشنبه ۲۳ فروردین در میدان آزادی قزوین برگزار میشود.
رئیس حوزه هنری استان قزوین ابراز کرد: در این ویژه برنامه بخشهای مختلفی از جمله سرود، شعرخوانی، موسیقی زورخانهای، نقالی، اجرای موسیقی سنتی، پرفورمنس و نمایشهای میدانی پیشبینی شده است.
این مسئول تاکید کرد: همچنین برنامههایی همچون، کارگاه خوشنویسی، مسابقه نقاشی و بخشهای ویژه برای کودکان و نوجوانان از دیگر بخشهای این برنامه خواهد بود.
وی افزود: این برنامه روز یکشنبه ۲۳ فروردین از ساعت ۱۶:۳۰ در میدان آزادی (سبزهمیدان) مقابل عمارت چهلستون با حضور هنرمندان و مشارکت دستگاههای فرهنگی استان اجرا خواهد شد.
وی در پایان ابراز کرد: از دیگر برنامههای حوزه هنری قزوین در هفته هنر انقلاب اسلامی میتوان به مجله تصویری ره پیش ویژه هفته هنر، برنامه تلویزیونی وطنیار، نگاهی به رهبری در افق تمدن ایرانی اسلامی و رونمایی از آثار هنری و برگزاری برنامههای متنوع هنری اشاره کرد.
