به گزارش خبرگزاری مهر،مرتضی کلاهدوزان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به چالش‌های موجود، بر ادامه و حفظ روند آموزشی دانشگاه در ترم جاری تاکید کرد و در مورد تغییر تقویم آموزشی بیان داشت: با توجه به عدم قطعیت‌های موجود تا زمانی که ضرورت قطعی وجود نداشته باشد، تغییر کلی تقویم آموزشی به صلاح دانشجویان نخواهد بود.

وی در نشست شورای دانشگاه، به بررسی مسائل آموزشی مبتلابه دانشگاه و دانشجویان پس از تعطیلات سال نو پرداخت و گفت: معاونین آموزشی دانشگاه‌های سطح یک، جلساتی را به طور مرتب برای بررسی مسائل مختلف آموزشی برگزار می‌کنند. وی تاکید کرد: با توجه به عدم قطعیت در خصوص ادامه ترم تحصیلی و اینکه آیا امکان ادامه آموزش به صورت مجازی یا حضوری و یا ترکیبی از هر دو وجود دارد، تصمیم گرفته شد که فعلاً تقویم آموزشی تغییر نکند. این تصمیم پس از طرح در هیئت رئیسه و با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های موجود، به تصویب رسید.تعویق کلاس‌های آموزشی صحیح نیست.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: علی‌رغم وجود چالش‌ها و با توجه به شرایط ویژه فعلی، تعویق کلاس‌های آموزشی صحیح به نظر نمی‌رسد و ادامه روند آموزش و حفظ ارتباط استاد و دانشجو به صلاح دانشجویان است. تلاش ما بر این است که به عنوان اعضای هیئت علمی، آموزش را به بهترین نحو و تا زمان ممکن ادامه دهیم.

وی در مورد ارتباط های اداری-آموزشی مورد نیاز دانشجویان در زمانی که به‌دلیل عدم امکان حضور در دانشگاه نیاز به ارائه خدماتی داشته باشند گفت: مسیرهای ارتباطی در روزهای ابتدایی شروع فعالیت‌ها شکل گرفته است و مدیران و کارشناسان آموزشی سعی در انجام درخواست‌ها در اسرع وقت دارند، اگر چه شرایط آموزش غیرحضوری خللی در ارائه خدمات به صورت بهینه را موجب می‌شود.

وی در مورد درخواست‌های دانشجویان در خصوص مسائل آموزشی، از جمله حذف ترم و مرخصی بدون احتساب پرداخت و با اشاره به رویکرد سیستمی و هماهنگ دانشگاه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص مسائل آموزشی کلان، با در نظر گرفتن مصالح کلی کشور و دانشگاه‌های سطح یک صورت می‌گیرد.

وی با بیان تجربیات شخصی خود از دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، به مقایسه شرایط زمان فعلی با دوران همه‌گیری کرونا پرداخت و تاکید کرد: دانشگاه همواره هویت دانشجویان را در نظر داشته و در جهت کمک به آنان گام های موثری علی الخصوص در شرایط ویژه برداشته است.

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص درخواست‌های مرخصی بدون احتساب دانشجویان، اعلام کرد که با توجه به اینکه شرایط دانشجویان علی الخصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی متفاوت است و نیاز به بررسی موردی و دقیق دارد، گفت: در زمان کرونا بیش از ۱۵۰۰ درخواست مرخصی به صورت موردی بررسی و همکاری لازم با دانشجویان صورت گرفت. در زمان حاضر نیز مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه، به بررسی دقیق و موردی این درخواست‌ها در زمان مقتضی خواهد پرداخت و تسهیلات لازم را اعطا خواهد کرد. این رویکرد به این دلیل اتخاذ شده است که شرایط هر دانشجو منحصر به فرد است؛ به عنوان مثال، فردی ممکن است به دلیل آسیب دیدن مستقیم، نیازمند کمک و مساعدت متفاوتی باشد، حتی بیش از آنچه که در رویه‌های فعلی دانشگاه مجاز شمرده شده است.

کلاهدوزان بر اهمیت بررسی تک‌تک شرایط دانشجویان در جهت اتخاذ تصمیمات عادلانه و حمایتی تاکید ورزید و گفت: مشکلاتی که برای همه وجود دارد، چه از نظر روحی و چه از نظر تمرکز، برای هر فرد به شکل متفاوتی بروز می‌کند و به همین دلیل، نیاز به بررسی فردی دارد.

وی در خصوص میزان حمایت دانشگاه گفت: ما به دانشجویان اعلام کرده‌ایم که به اندازه طول دوران شرایط اضطراری، از آنها حمایت خواهیم کرد. این حمایت شامل مواردی چون پایان‌نامه، حذف دروس یا ارائه پروپوزال می‌شود.

معاون آموزشی دانشگاه با اشاره به درخواست‌های دانشجویان مبنی بر کاهش تعداد مقالات (پیپرها) اضافه کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر به‌عنوان یک دانشگاه برتر در سطح کشور بایستی کیفیت آموزش و پژوهش را حفظ و ارتقاء بخشد. در این راستا به نظر نمی‌رسد که جمع این درخواست‌ها منطقی باشد. با این حال، تمام این موارد در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، به دقت بررسی شده و تصمیمات لازم اتخاذ می گردد. معاونین دانشکده‌ها می‌توانند در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، کلیات درخواست‌ها را مطرح کنند تا مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

معاون آموزشی دانشگاه با تاکید بر رصد روزانه مسائل و تلاش برای کمک به دانشجویان، از روسای دانشکده‌ ها درخواست کرد که این پیام را به دانشجویان منتقل کنند که دانشگاه در جبهه همراه آنان است.

وی تاکید کرد: ما درخواست‌ها را بررسی می‌کنیم و مجرای قانونی انجام آن را پیگیری خواهیم کرد. آسیب‌های ناشی از شرایط موجود، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، نیازمند بررسی‌های بیشتر است. کلاهدوزان در پاسخ به موارد مطرح شده از سوی دانشجویان و برخی معاونین دانشکده‌ها، اظهار کرد: ما بر اساس قوانین و شرایط مملکت و آموزش، تصمیم‌گیری خواهیم کرد. در دانشکده‌ها، معاونین آموزشی و روسای دانشکده‌ها باید در جهت آرام‌سازی دانشجویان و رفع استرس آنان تلاش کنند. لازم نیست دانشجویان احساس کنند که تا زمانی که خواسته‌هایشان برآورده نشود، استرس‌شان برطرف نخواهد شد. ما تمام تلاشمان را بر اساس قوانین و شرایط موجود انجام خواهیم داد.