به گزارش خبرنگار مهر، اولین اجلاسیه ۷۶ شهید ورزشکار خراسان جنوبی ذیل کنگره ملی دو هزار و ۴۰۰ شهید استان، با حضور مداح کشوری مجتبی رمضانی، سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه ساعت ۱۹ در بیرجند برگزار می‌شود.

خراسان جنوبی ۷۶ شهید ورزشکار تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و برگزاری این اجلاسیه، فرصتی ارزشمند برای تکریم مقام این عزیزان و بازخوانی نقش اثرگذار آنان در ترویج روحیه پهلوانی، معنویت و مسئولیت‌پذیری است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شهدای ورزشکار تنها نام‌هایی بر تارک افتخار استان نیستند، بلکه الگوهای ماندگار اخلاق، منش پهلوانی، غیرت، ایثار و ولایتمداری برای نسل امروز و آینده هستند.

امیرحسین تلواری با اشاره به جایگاه ویژه این برنامه در تقویم فرهنگی سال ۱۴۰۵ ادامه داد: این اجلاسیه صرفاً یک مراسم نمادین نیست، بلکه یک حرکت فرهنگی عمیق و جریان‌ساز است که باید بتواند پیوند میان ورزش، جوانمردی و فرهنگ ایثار را به زیبایی به نمایش بگذارد.

وی تصریح کرد: باید از همه ظرفیت‌های ورزش و جوانان، هیئت‌های ورزشی، ورزشکاران، سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان، پیشکسوتان و مجموعه‌های فرهنگی استان در برگزاری اجلاسیه شهدای ورزشکار خراسان جنوبی استفاده شود تا رویدادی در شأن شهدای والامقام ورزشکار و مردم شریف خراسان جنوبی برگزار شود.