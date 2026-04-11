ولایتی: دیپلماسی مقتدرانه امروز گواه صیانت از ثبات منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: «دیپلماسی مقتدرانه امروز،گواه صیانت از ثبات منطقه در پرتو اقتدار ملی ایران است. حضور هوشمندانه جناب آقای دکتر قالیباف و هیئت همراه در مذاکرات اسلامآباد، تداوم همین اراده برای تثبیت حقوق ملت است.»
وی در ادامه این مطلب آورده است: «اما در بیروت،اقای نواف سلام باید بداند که نادیده گرفتن نقش بیبدیل مقاومت و حزبالله قهرمان،لبنان را با مخاطرات امنیتی جبرانناپذیری مواجه خواهد کرد. ثبات لبنان تنها در گرو همافزایی دولت و مقاومت است.»
نظر شما