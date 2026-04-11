  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

ولایتی: دیپلماسی مقتدرانه امروز گواه صیانت از ثبات منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: «دیپلماسی مقتدرانه امروز،گواه صیانت از ثبات منطقه در پرتو اقتدار ملی ایران است. حضور هوشمندانه جناب آقای دکتر قالیباف و هیئت همراه در مذاکرات اسلام‌آباد، تداوم همین اراده برای تثبیت حقوق ملت است.»

وی در ادامه این مطلب آورده است: «اما در بیروت،اقای نواف سلام باید بداند که نادیده گرفتن نقش بی‌بدیل مقاومت و حزب‌الله قهرمان،لبنان را با مخاطرات امنیتی جبران‌ناپذیری مواجه خواهد کرد. ثبات لبنان تنها در گرو هم‌افزایی دولت و مقاومت است.»

کد مطلب 6798039
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها