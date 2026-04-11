«انسجام ملت» هدیه الهی است؛ پیروزی نهایی جبهه اسلام نزدیکتر از همیشه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی درباره جنگ ۴۰ روزه با انتشار محتوایی در فضای مجازی ایتای خود اعلام کرد: اتحاد و اُلفتی که امروز بین آحاد مردم ایران ایجاد شده چیز جز یک ید واحد الهی نیست.

وی با بیان اینکه دست خدا است که قلوب ملت ایران اسلامی و مسلمانان و حق طلبان را متحد کرده است، افزود: تمام اسلام امروز در برابر تمام کفر ایستاده است.

نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری با بیان اینکه خداوند متعال مردم ما را به عنوان سربازان امام زمان(عج) در این نبرد قرار داده است، گفت: امروز در حالی مردم ایران اسلامی زیر پرچم امام زمان(عج) ایستاده اند که در دست رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار دارد

میرباقری شاهرودی با بیان اینکه الفت دل ها کار خدا است، ابراز کرد: خداوند از بابت این الفت است که مردم ما را سربازان اسلام و امام زمان(عج) قرار داده است همچنین باید گفت که در این دنیای ظلمانی خداوند عنایت بزرگی به مردم ما کرده که دل هایشان را به نور اتحاد روشن ساخته و زیر پرچم امام عصر(عج) ایستاده اند.

وی با بیان اینکه امیدواریم خداوند متعال تک تک مردم ایران را ناظر ظهور امام زمان(عج) قرار داده و ما لایق باشیم که خداوند متعال آن هدیه بزرگ را که همه انبیاء الهی منتظر آن بودند، به مردم و جبهه مقاومت عطا فرمایند تا در تمام عالم پرچم عدل مهدوی و ظهور، افراشته شود.