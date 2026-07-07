۳۱۰ کیلوگرم گوشت غیربهداشتی در کرمانشاه معدوم شد

تورج کرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه در بازدیدهای نظارتی از یک سردخانه، ۳۱۰ کیلوگرم گوشت را که خارج از ضوابط و دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور نگهداری میشد، شناسایی و توقیف کردند.
وی افزود: این فرآوردههای خام دامی به دلیل نداشتن شرایط بهداشتی لازم و غیرقابل مصرف بودن، با هماهنگی مراجع ذیصلاح ضبط و پس از انجام تشریفات قانونی معدومسازی شدند.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه با تأکید بر استمرار بازرسیهای بهداشتی از مراکز نگهداری، عرضه و توزیع فرآوردههای خام دامی، گفت: این نظارتها با هدف حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از عرضه محصولات غیربهداشتی ادامه خواهد داشت.
کرمیان در پایان از شهروندان خواست فرآوردههای خام دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و دارای تأییدیههای بهداشتی تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به اداره دامپزشکی اطلاع دهند.
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