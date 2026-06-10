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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

بیش از ۲۰۰ کیلوگرم گوشت غیرمجاز در کرمانشاه معدوم شد

بیش از ۲۰۰ کیلوگرم گوشت غیرمجاز در کرمانشاه معدوم شد

کرمانشاه- رئیس اداره دامپزشکی کرمانشاه از کشف و معدوم‌سازی بیش از ۲۰۰ کیلوگرم لاشه گاو فاقد مجوز بهداشتی و توقیف یک خودروی حامل مرغ زنده خبر داد.

تورج کرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان بازرسی شبانه مشترک نیروهای بسیج و دامپزشکی در شهرستان کرمانشاه، یک لاشه گاو فاقد هرگونه مجوز بهداشتی کشتارگاه کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه وزن این لاشه بیش از ۲۰۰ کیلوگرم بوده است، افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این فرآورده دامی بدون طی مراحل قانونی و نظارت‌های بهداشتی در حال جابه‌جایی بوده است.

رئیس اداره دامپزشکی کرمانشاه تصریح کرد: با دستور مقام قضائی، لاشه کشف‌شده به دلیل احتمال آلودگی و نداشتن مجوزهای لازم معدوم شد و از ورود آن به چرخه مصرف انسانی جلوگیری به عمل آمد.

کرمیان در ادامه از توقیف یک دستگاه خودروی حامل مرغ زنده در سطح شهرستان خبر داد و گفت: این خودرو اقدام به حمل مرغ زنده بدون اخذ مجوزهای قانونی و بهداشتی کرده بود که پس از شناسایی، توقیف و پرونده تخلف آن برای رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شد.

وی با تأکید بر تداوم نظارت‌های بهداشتی بر حمل‌ونقل فرآورده‌های خام دامی و طیور، خاطرنشان کرد: برخورد با هرگونه تخلف در این حوزه به‌صورت جدی در دستور کار دامپزشکی قرار دارد و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

رئیس اداره دامپزشکی کرمانشاه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه عرضه، نگهداری یا حمل فرآورده‌های خام دامی، مراتب را به اداره دامپزشکی اطلاع دهند تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

کد مطلب 6856272

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    نظرات

    • اسحق دلفان IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
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      در تمام روستا ها و عشایر دامداری‌ها مرغ ودام ذبح میکنند و مشکلی ندارند مصرف شخصی ولی وقتی از مرغ فروشیهای مجاز مرغ می‌خریم معلوم نیست چی به خورد دامها میدهند فاسد نیستند ولی بوی مردار میدن نظارت به خوراک دامها داشته باشید
    • IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
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      وقتی نظارتی بر خوراک دام و طیور نیست همه گوشت ها میشه غیربهداشتی
    • IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
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      قوه قضاییه باید سنگین ترین مجازات رو براشون در نظر بگیره

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