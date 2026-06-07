  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۹

پایش و نظارت بر کشتارگاه صنعتی طیور کرمانشاه

پایش و نظارت بر کشتارگاه صنعتی طیور کرمانشاه

کرمانشاه - معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان و رئیس دامپزشکی شهرستان کرمانشاه به منظور بررسی روند اجرای ضوابط بهداشتی از کشتارگاه صنعتی طیور بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ارتقای سطح بهداشت عمومی، روند فعالیت و چرخه تولید در کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان کرمانشاه مورد پایش و ارزیابی میدانی قرار گرفت.

در این برنامه، شاهرخ یارویسی معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان به همراه تورج کرمیان رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه صبح یکشنبه در این واحد صنعتی حضور یافتند.

طی این بازدید، روند اجرای دقیق ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی سازمان دامپزشکی و همچنین نحوه نظارت‌های شرعی و فنی در بخش‌های مختلف کشتارگاه بررسی شد.

تورج کرمیان، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه در جریان این بازرسی بر اهمیت رعایت استانداردهای بهداشتی تأکید کرد و گفت: نظارت مستمر بر فرآیند کشتار نقش مهمی در تأمین سلامت و امنیت غذایی شهروندان دارد.

وی در پایان یادآور شد: زنجیره تولید گوشت مرغ مستقیماً با سلامت سفره مردم در ارتباط است؛ از این رو مجموعه دامپزشکی با قاطعیت و جدیت کامل بر حسن اجرای این ضوابط نظارت می‌کند.

کد مطلب 6852451

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها