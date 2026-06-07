پایش و نظارت بر کشتارگاه صنعتی طیور کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ارتقای سطح بهداشت عمومی، روند فعالیت و چرخه تولید در کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان کرمانشاه مورد پایش و ارزیابی میدانی قرار گرفت.

در این برنامه، شاهرخ یارویسی معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان به همراه تورج کرمیان رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه صبح یکشنبه در این واحد صنعتی حضور یافتند.

طی این بازدید، روند اجرای دقیق ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی سازمان دامپزشکی و همچنین نحوه نظارت‌های شرعی و فنی در بخش‌های مختلف کشتارگاه بررسی شد.

تورج کرمیان، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه در جریان این بازرسی بر اهمیت رعایت استانداردهای بهداشتی تأکید کرد و گفت: نظارت مستمر بر فرآیند کشتار نقش مهمی در تأمین سلامت و امنیت غذایی شهروندان دارد.

وی در پایان یادآور شد: زنجیره تولید گوشت مرغ مستقیماً با سلامت سفره مردم در ارتباط است؛ از این رو مجموعه دامپزشکی با قاطعیت و جدیت کامل بر حسن اجرای این ضوابط نظارت می‌کند.