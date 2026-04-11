بیش از ۱۶ هزار کرمانشاهی در سال گذشته خون اهدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم میرزاده بعد از ظهر شنبه در بازدید استاندار کرمانشاه از اداره‌کل انتقال خون استان، اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۶ هزار و ۵۸۰ نفر در استان موفق به اهدای خون شدند که حدود ۷.۵ درصد آنان را بانوان تشکیل می‌دادند.

وی با اشاره به جایگاه مناسب استان در مشارکت بانوان افزود: این میزان بالاتر از میانگین کشوری است و تلاش داریم در سال جاری حضور بانوان در این حوزه افزایش یابد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه ادامه داد: در این مدت بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ واحد خون و فرآورده‌های خونی در مراکز درمانی توزیع شده و در تأمین نیاز بیماران هیچ کمبودی وجود نداشته است.

میرزاده با اشاره به عملکرد این مجموعه در شرایط جنگی تصریح کرد: طی ۳۸ روز، ۶۸۰۰ نفر برای اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد ۵۷۵۶ نفر موفق به اهدای خون شدند و سهم بانوان نیز در این بازه افزایش یافته است.

وی افزود: حدود ۴۰ درصد اهداکنندگان را جوانان زیر ۳۵ سال تشکیل می‌دهند که این موضوع در راستای سیاست‌های جذب نسل جوان بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در این مدت ۹ هزار و ۴۶۱ واحد خون و فرآورده‌های خونی برای بیماران توزیع شد و با مدیریت منابع، نیاز بیماران خاص نیز تأمین شده است.

میرزاده با اشاره به تلاش کارکنان این مجموعه گفت: بخش عمده‌ای از نیروها را بانوان تشکیل می‌دهند و در شرایط بحرانی، خدمات‌رسانی به‌صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه انجام شده است.

وی در پایان با اشاره به نیازهای زیرساختی افزود: نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و توسعه تجهیزات به‌ویژه برای تیم‌های سیار خونگیری از ضروریات این حوزه است که امیدواریم با حمایت مسئولان محقق شود.