استقرار تیم سیار انتقال خون در جوانرود برای اهدای خون

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف تأمین ذخایر خونی و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات اهدای خون، تیم سیار انتقال خون استان در شهرستان جوانرود مستقر می‌شود.

وی افزود: این تیم روز شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ آماده پذیرش اهداکنندگان خون خواهد بود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: محل استقرار تیم سیار اهدای خون در جوانرود، چهارراه بهداری قدیم، خیابان طالقانی تعیین شده است تا علاقه‌مندان بتوانند به راحتی در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کنند.

میرزاده با اشاره به اهمیت اهدای خون گفت: مشارکت مردم در اهدای خون نقش مهمی در تأمین نیاز بیماران و مراکز درمانی دارد و این اقدام می‌تواند جان بیماران نیازمند به فرآورده‌های خونی را نجات دهد.

وی در پایان از شهروندان جوانرود خواست با حضور در محل استقرار تیم سیار انتقال خون، در این حرکت انسانی و نجات‌بخش مشارکت کنند.