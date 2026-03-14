اهدای خون در کرمانشاه؛ شنبه ۲۳ اسفند میدان فرمانداری تا ساعت ۲۲

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با دعوت از مردم برای مشارکت در امر اهدای خون در آستانه سال نو، اظهار کرد: مردم نوعدوست کرمانشاه همواره در فعالیتهای انساندوستانه پیشقدم بودهاند و انتظار میرود در روزهای پایانی سال نیز با حضور در مراکز انتقال خون، بیماران نیازمند را یاری کنند.
وی با اشاره به اهمیت تأمین خون و فرآوردههای خونی برای مراکز درمانی افزود: بسیاری از بیماران از جمله بیماران خاص، مصدومان و افرادی که نیازمند جراحی هستند برای ادامه روند درمان خود به خون نیاز دارند و این نیاز تنها با مشارکت مردم در اهدای خون تأمین میشود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان اینکه اهدای خون اقدامی ساده اما بسیار ارزشمند است، تصریح کرد: گاهی تنها چند سیسی خون میتواند جان یک بیمار را نجات دهد و امید را به خانوادهای که چشمانتظار بهبود عزیز خود هستند بازگرداند.
میرزاده با قدردانی از همراهی همیشگی مردم استان در حوزه اهدای خون، از شهروندان دعوت کرد با حضور در مراکز انتقال خون، در این اقدام خداپسندانه مشارکت داشته باشند و سهمی در نجات جان بیماران ایفا کنند.
وی اعلام کرد: برنامه اهدای خون روز شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۴ در مرکز اهدای خون واقع در میدان فرمانداری برگزار میشود و شهروندان میتوانند از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ به صورت یکسره برای اهدای خون مراجعه کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: حضور مردم در این اقدام خیرخواهانه میتواند جلوهای از همدلی و نوعدوستی مردم کرمانشاه را به نمایش بگذارد و امید و سلامتی را به بیماران نیازمند هدیه دهد.
