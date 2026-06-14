به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز جهانی اهداکنندگان خون، عصر یکشنبه مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه با مدیرکل سازمان انتقال خون استان دیدار و درباره توسعه همکاریهای مشترک در حوزه فرهنگسازی سلامت و ترویج اهدای خون گفتگو کرد.
در این نشست، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت آگاهیبخشی عمومی در زمینه اهدای خون اظهار کرد: بخشی از عدم مشارکت بانوان در اهدای خون ناشی از کمبود آگاهی و اطلاعرسانی است و تولید محتوای هدفمند و متناسب با نیاز مخاطبان میتواند نقش مؤثری در رفع این مسئله داشته باشد.
وی افزود: همانگونه که برای ترویج فرهنگ مطالعه نیازمند برنامهریزی و فضاسازی فرهنگی هستیم، در حوزه اهدای خون نیز باید از ظرفیتهای تبلیغی و فرهنگی برای ترغیب مردم استفاده شود. بهرهگیری از متخصصان برای تولید محتوای اثرگذار در این زمینه یک ضرورت است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای موجود در این مجموعه گفت: راهاندازی استودیوی صوتی «آوای کتاب» و استودیوی تصویری «آسمان کتاب» امکان تولید و انتشار محتوای تخصصی را فراهم کرده و این ظرفیت میتواند در خدمت فرهنگسازی اهدای خون قرار گیرد.
وی با بیان اینکه استان کرمانشاه دارای ۱۱۱ کتابخانه عمومی فعال است، تصریح کرد: کتابخانههای عمومی آمادگی دارند در حوزه اطلاعرسانی، آموزش و تولید محتوای فرهنگی با سازمان انتقال خون همکاری کنند تا زمینه جذب بیشتر جوانان به اهدای خون و تقویت اعتماد عمومی فراهم شود.
در ادامه این نشست، مریم میرزاده مدیرکل سازمان انتقال خون استان کرمانشاه، اهداکنندگان خون را ایثارگران واقعی جامعه دانست و اظهار کرد: استمرار فعالیتهای انتقال خون و تأمین نیاز بیماران به حضور داوطلبانه اهداکنندگان وابسته است.
وی با اشاره به عملکرد استان در شرایط بحرانی افزود: علاوه بر تأمین کامل نیاز مراکز درمانی کرمانشاه، بخشی از ذخایر خونی استان نیز برای کمک به بیماران سایر استانها از جمله سیستان و بلوچستان ارسال شده است.
مدیرکل سازمان انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر لزوم افزایش مشارکت بانوان در اهدای خون گفت: سهم بانوان از اهدای خون در کشور حدود پنج درصد است، در حالی که این شاخص در کرمانشاه به هفت درصد میرسد و تلاش میکنیم با فرهنگسازی مناسب، این میزان افزایش یابد.
وی ادامه داد: برخی نگرانیها از جمله ترس از کمخونی باعث کاهش مشارکت بانوان در اهدای خون میشود که اطلاعرسانی صحیح و آموزش عمومی میتواند این موانع را برطرف کند.
میرزاده در پایان با اشاره به ضرورت جوانسازی جامعه اهداکنندگان و توسعه اهدای سلولهای بنیادی خاطرنشان کرد: برای تأمین نیاز بیماران خاص و سرطانی در سالهای آینده باید نسل جدیدی از اهداکنندگان وارد این عرصه شوند و توسعه بانک اطلاعاتی سلولهای بنیادی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
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