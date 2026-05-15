مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایان مراحل اجرایی پروژه تأمین انرژی پاک در این مجموعه اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی ۶۰ کیلوواتی اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه به منظور ارتقای امنیت زیرساختها، در آیندهای نزدیک به بهرهبرداری رسمی میرسد.
وی با بیان اینکه تأمین خون سالم و فرآوردههای آن برای مراکز درمانی یک رسالت حیاتی است، افزود: پایداری زیرساختهای انرژی در این مرکز اهمیت راهبردی دارد و به همین دلیل، توسعه ظرفیتهای تولید برق داخلی برای پیشگیری از نوسانات شبکه سراسری در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه به حساسیت تجهیزات این مرکز اشاره کرد و گفت: نگهداری فرآوردههای خونی در شرایط استاندارد مستلزم فعالیت مداوم سامانههای سرمایشی و تجهیزات تخصصی است؛ بنابراین هرگونه اختلال در تأمین برق میتواند فرآیند خدماترسانی به بیماران را با چالش مواجه کند.
میرزاده راهاندازی این نیروگاه را گامی در جهت افزایش تابآوری زیرساختهای حیاتی دانست و تصریح کرد: استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر علاوه بر کاهش فشار بر شبکه برق شهری، بیانگر تعهد این سازمان به مسئولیتهای زیستمحیطی و حرکت در مسیر توسعه پایدار استان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تقویت امنیت انرژی در مجموعهای تخصصی مانند انتقال خون، میتواند به عنوان الگویی برای سایر نهادهای خدماتی و درمانی استان کرمانشاه در جهت بهرهگیری از فناوریهای سبز و انرژیهای نو قرار گیرد.
