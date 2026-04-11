۳۳ واحد صنعتی آذربایجان غربی در جنگ تحمیلی سوم دچار خسارت شد

سخاوت خیرخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در استان طی جنگ تحمیلی سوم ۶ واحد صنعتی به طور مستقیم مورد اصابت جنگنده های دشمن قرار گرفته و ۲۷ واحد صنعتی نیز به دلیل همجواری با این واحدها دچار آسیب های غیرمستقیم جزئی درصدی از ۱۰ تا ۷۰ درصد شده اند.

وی ادامه داد: هم اکنون در حوزه صنعت و معدن استان ۶۴ هزار نفر کارگر و کارمند و مهندس مشغول فعالیت هستند و متاسفانه بخشی از این واحدها به دلیل آسیب دیدگی واحد های پتروشیمی و فولاد کشور و کمبود احتمالی مواد اولیه دچار مشکل در تامین منابع در تولید خواهند شد که در چنین شرایطی حضور موثر بانک ها در تدام تولید و حفظ اشتغال موثر خواهد بود.

خیرخواه خاطر با تاکید بر لزوم حمایت بانک ها برای تحقق شعار سال و حمایت از تولید و صنعت، افزود: بانک ها در استان تا حدی که می توانند از همه ظرفیت‌های قوانین، بسته ها و دستورالعمل های ابلاغی به نفع تولید و تجارت در حفظ اشتغال و تامین اقلام بازار استفاده کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اضافه کرد: یکی از مشکلات بانک‌ها حاکمیت سامانه هاست که اجازه برخی عملیات های سیستمی را نداده و بانک ها می‌توانند این اختیارات را بنا به قرار داشتن در شرایط بحرانی از مرکز اخذ کرده و جهت حمایت از تولید و صنعت کشور به صورت دستی عمل کنند.

خیرخواه افزود: برای اینکه در شرایط فعلی کشور، عبور کنیم نیازمند یک وحدت درونی در داخل کشور هستیم و اگر بانک ها واحد های تولیدی و صنعتی را حمایت نکنند، این واحدها احتمالا اقدام به تعدیل نیروهای انسانی و کارگران کرده و طبیعتا در استان با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد و اموال بانک ها نیز در معرض آسیب قرار می گیرد.