قاچاقچیان دام در پیرانشهر به پرداخت ۹میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه اظهار کرد: پرونده قاچاق ۳۱ راس دام زنده از نوع گوسفند به ارزش ۹ میلیارد ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پیرانشهر رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی و مستندا به اینکه هرگونه حمل و نگهداری دام بدون مجوز قانونی از مراجع ذی صلاح قاچاق تلقی می شود، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط احشام کشف شده متخلف را به پرداخت ۹ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی دام محکوم کرد

به گفته نجف زاده عوامل انتظامیمستقر در ایستگاه بازرسی شهید پناهی شهرستان پیرانشهر احشام قاچاق را حین رصد و کنترل خودروهای عبوری از یک دستگاه کامیونت خاور کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

جریمه فروشنده متخلف گاز مایع خانگی

نجف زاده در ادامه گفت: پرونده فروشنده گاز مایع خانگی برای گرانفروشی در عرضه کپسولهای گاز مایع ۱۱ و ۲ کیلویی به میزان ۲۲۰ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر میزان گرانفروشی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده عوامل گشت مشترک تعزیرات حکومتی و بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بوکان گزارش تخلف را در پی شکایت گزارشات مردمی و در بازرسی از یک واحد فروش گاز مایع خانگی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.