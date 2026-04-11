شرکت متخلف در انجام تعهد ارزی در ماکو ۶ میلیارد ریال جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین نجف زاده در این زمینه افزود: پرونده شرکت بازرگانی برای تاخیر در انجام تعهدات ارزی به میزان ۲۴ میلیارد ریال در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو رسیدگی شد.

وی اضافه کرد: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن هرگونه اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ۶ ماه محرومیت از فعالیت بازرگانی به پرداخت ۶ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل یک چهارم مبلغ مابه التفاوت اعلامی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی ادامه داد: بازرسان ارزی شعب بانک سپه استان گزارش تخلف را در بازرسی از اسناد و مدارک بانکی یک شرکت بازرگانی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.