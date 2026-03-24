حدود ۲۳ هزار پرونده اقتصادی در آذربایجان غربی رسیدگی شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه اظهار کرد: طی سال گذشته ۲۳ هزار و ۵۷۹ فقره پرونده تخلفاتی در سه بخش قاچاق، کالا و خدمات و همچنین بهداشت، دارو و درمان به شعب تعزیرات حکومتی در آذربایجان غربی وارد شد و ۹۷ درصد آنها مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی از بررسی ۶ هزار و ۱۶۸ فقره پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز طی سال گذشته در شعب تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی خبر داد و اضافه کرد: برای متخلفان این پرونده‌ها علاوه بر ضبط اقلام قاچاق، ۲۲ هزار و ۱۸ میلیارد ریال جریمه صادر شد.

نجف زاده ادامه داد: بیشترین تعداد پرونده‌های ورودی به شعب تعزیرات حکومتی مربوط به بخش کالا و خدمات با ۱۵ هزار و ۲۸۲ فقره بود که در این بخش نیز قضات پس از بررسی‌های صورت گرفته یک هزار و ۴۸۹ میلیارد ریال جریمه صادر کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی با اشاره به بررسی یک هزار و ۳۹۹ فقره پرونده مربوط به بخش بهداشت،‌ دارو و درمان در این نهاد طی سال گذشته اظهار کرد: متخلفان این بخش نیز به پرداخت ۷۰ میلیارد و ۶۶۲ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

نجف زاده گفت: همچنین در کنار جریمه‌ها،‌ مجازات‌های غیر نقدی از قبیل ضبط کالا و ارز قاچاق و خودروهای حامل کالای قاچاق، تعطیلی و پلمب واحدهای متخلف، نصب پارچه و ممهور کردن پروانه واحدهای متخلف به مهر تخلف و حتی حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان صادر شد.