رسیدگی به بیش از ۲۶ هزار پرونده تخلفاتی در آذربایجان غربی

حسین نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در سال گذشته ۲۶ هزار و ۸۱۴ فقره پرونده تخلفاتی در سه بخش کالا و خدمات ،قاچاق کالا و ارز و بهداشت ،دارو و درمان به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد و به ۲۶ هزار و ۶۰۳ فقره از این پرونده ها رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: از این تعداد پرونده ۱۷ هزار و ۴۱۲ فقره پرونده با محکومیت هزار و ۸۸۸ میلیارد و ۴۰۶ میلیون ریال مربوط به بخش کالا و خدمات، هفت هزار و ۴۶۳ فقره پرونده با محکومیت ۳۱ هزار و ۱۰۷ میلیارد و ۱۵۱ میلیون ریال مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز و هزار و ۷۲۸ فقره پرونده با محکومیت ۹۸ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال مربوط به حوزه بهداشت،دارو و درمان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: در مجموع رسیدگی به این پرونده ها متخلفان اقتصادی به پرداخت ۳۳ هزار و ۹۳ میلیارد و ۷۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

نجف زاده همچنین از صدور مجازات های غیر نقدی از قبیل ضبط کالا و ارز قاچاق و خودروهای حامل کالای قاچاق ، تعطیلی و پلمپ واحدهای متخلف، نصب پارچه و ممهور کردن پروانه واحدهای متخلف به مهر تخلف،حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان خبر داد.

وی اضافه کرد: واحدهای گشت مشترک سیار تعزیرات حکومتی همچنین با حضور میدانی در سطح بازار به همراه دستگاههای نظارتی و متولیان بازار از ابتدای امسال سه هزار و ۵۳۲ اکیپ گشت تشکیل و از تعداد ۲۰ هزار و ۸۷۳ واحد بازرسی و در فرایند این بازرسی ها به هشت هزار و ۷۲ واحد صنفی پرونده تخلفاتی تشکیل و متخلفان در شعب تعزیرات حکومتی استان به پرداخت ۴۰۱ میلیارد و ۹۶۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

نجف زاده ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی،قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان و با شماره تلفن ۱۲۴ به اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان گزارش کنند.