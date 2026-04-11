  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

تکواندو نوجوانان جهان - تاشکند

سه نماینده ایران در روز نخست مبارزات مشخص شدند

سه نماینده ایران در روز نخست مبارزات مشخص شدند

رقابت های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان فردا یکشنبه با حضور سه تکواندوکار  از کشورمان در تاشکند آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان با حضور ۹۸۶ تکواندوکار از فردا یکشنبه ۲۳ فروردین ماه به میزبانی ازبکستان در مجوعه المپیک شهر تاشکند آغاز می شود.

در روز نخست تکواندوکاران اوزان ۴۶- و ۵۹- کیلوگرم دختران و ۷۸+ کیلوگرم پسران به مصاف هم می روند که زهرا سادات موسوی، پینار لطفی زاده و امیر علی حضرتی نمایندگان ایران هستند.

در وزن ۴۶- کیلوگرم ۴۹ تکواندوکار حضور دارند که زهرا سادات حسینی دور نخست به مصاف «تارا سلجیوانکانین» می رود. وی در صورت برتری باید با برنده هند و مغولستان پیکار کند.

پینار لطفی زاده در وزن ۵۹- کیلوگرم دور نخست استراحت دارد و سپس با برنده مبارزه هند و یونان مبارزه می کند. در این وزن ۳۹ تکواندوکار حضور دارند.

امیرعلی حضرتی تکواندوکار وزن ۷۸+ کیلوگرم در اولین دیدار با «آندره کو کراسیون» از رومانی پیکار می کند و در ادامه به دیدار یکی از تکواندوکاران کرواسی، قبرس یا ایتالیا خواهد رفت.

این دوره از مسابقات تا روز جمعه در تاشکند جریان خواهد داشت.

