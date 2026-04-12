برای کشتی فرنگی پشتوانه سازی شد/ کسب مدال در همه اوزان اتفاق خوبی بود

حسن حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار کرد: تیم ما در شرایط بسیار سختی راهی این رقابت‌ها شد، اما خدا را شکر توانستیم عنوان قهرمانی را به دست بیاوریم.

وی گفت: به دلیل شرایط جنگی، مسیر اعزام به قرقیزستان زمینی بود و سه روز در راه بودیم. چند روز قبل از آغاز مسابقات، ساعت ۱۳ با اتوبوس به سمت خوی حرکت کردیم و ساعت ۲۲ رسیدیم. از آنجا به وان ترکیه رفتیم، سپس از وان به استانبول پرواز کردیم و در نهایت راهی قرقیزستان شدیم.

مربی کشتی فرنگی افزود: با وجود خستگی مسیر و وزن‌کشی دو روزه، که در مسابقات قهرمانی آسیا سابقه نداشت، تیم ملی کشتی فرنگی با همه سختی‌ها برای نخستین بار در تمامی اوزان به مدال رسید و هفت فینالیست داشتیم. اگر با تیم اصلی اعزام می‌شدیم، قطعا تعداد مدال‌های طلای بیشتری کسب می‌کردیم.

حسین زاده درباره عملکرد نفرات اعزامی گفت: در وزن ۵۵ کیلوگرم محمدحسین پناهی را اعزام کردیم که نخستین حضورش در آسیا بود. در ۶۰ کیلوگرم علی احمدی‌وفا عملکرد خوبی داشت و نشان داد می‌توان در جهانی و المپیک روی او حساب کرد.

وی ادامه داد: در ۶۷ کیلوگرم احمدرضا محسن‌نژاد را به جای سعید اسماعیلی اعزام کردیم تا پشتوانه‌سازی انجام شود. در ۷۲ کیلوگرم نیز جواد رضایی، که از وزن ۶۷ کیلوگرم آمده بود، عملکرد خوبی داشت و شایستگی خود را ثابت کرد.حسین‌زاده درباره وزن ۷۷ کیلوگرم اظهار داشت: علی اسکو خوب کشتی گرفت، اما تحت تأثیر قضاوت داوران قرار گرفت و ۵۰ ثانیه در خاک نشست. ضمن اینکه با آکژول محموداف، قهرمان جهان و دارنده مدال‌های المپیک، روبه‌رو شد و جو سالن نیز کاملا به سود حریف بود.

وی افزود: در ۸۲ کیلوگرم محمد حسینی برای نخستین بار دوبنده تیم ملی را پوشید و با وجود خستگی، به مدال نقره رسید. در ۸۷ کیلوگرم نیز به دلیل مصدومیت علیرضا مهمدی، فرخی را در این وزن قرار دادیم. فرخی کشتی‌گیر اصلی وزن ۸۲ کیلوگرم است و در مسابقات جهانی در همین وزن کشتی خواهد گرفت.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی تصریح کرد: در ۹۷ کیلوگرم قرار بود علیزاده اعزام شود، اما به دلیل مشکلات پیش‌آمده این اتفاق نیفتاد. ساروی با وجود مصدومیت اعزام شد و توانست مدال طلا بگیرد.

وی درباره فوق سنگین‌های کشتی فرنگی گفت: در این وزن دو مهره قدرتمند داریم؛ میرزازاده طلای آسیا را گرفت و قرار است فردین هدایتی نیز پیش از جهانی به یک تورنمنت اعزام شود تا تصمیم نهایی گرفته شود.

حسین‌زاده تاکید کرد: همه کشتی‌گیران با غیرت جنگیدند. با وجود مشکلات ناشی از جنگ، مسیر طولانی سفر و تعطیلی اردوها در اسفندماه، با پیگیری فدراسیون اردوها دوباره از نوروز آغاز شد و نتیجه آن این شد که برای نخستین بار در هر ۱۰ وزن اعزامی به مدال رسیدیم. یکی از دستاوردهای مهم این مسابقات، پشتوانه‌سازی در کشتی فرنگی بود. اکنون در هر وزن نفرات دومی داریم که می‌توان در رقابت‌های آینده روی آنها حساب کرد.

حسین‌زاده درباره احتمال تغییر زمان مسابقات جهانی گفت: زمزمه‌هایی درباره تغییر زمان رقابت‌ها مطرح است، چون ابتدا بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار می‌شود و حدود ۲۰ روز بعد مسابقات جهانی را داریم. برگزاری این دو رویداد در فاصله کوتاه، کار را دشوار کرده و باید دید تصمیم نهایی چه خواهد بود.