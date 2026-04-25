ناداوری طلای آسیا را از من گرفت/ کشتی ایران سال سختی پیش رو دارد

سینا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کسب مدال برنز در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: همیشه بهترین رقبا در سطح جهانی در مسابقات قهرمانی آسیا هم حضور دارند و به همین خاطر سطح مسابقات بسیار بالا بود. حریفان قدرتمندی داشتیم. از طرف دیگر به خاطر حمله وحشیانه رژین صهیونی- امریکایی به خاک ایران تمرینات متوقف شده بود و پس از یک وقفه دوباره در ایام نوروز تمرینات را شروع کردیم.

وی گفت: شرایط برای اعزام هم خیلی سخت بود. ما مجبور شدیم که به صورت زمینی به قرقیزستان اعزام شویم و به همین خاطر یک مسیر طولانی را طی کردیم. با این حال همه هدفم این بود که بتوانم در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال خوش رنگ طلا برسم. اما متأسفانه در مرحله نیمه نهایی حق من را خوردند و به کشتی‌گیر حریف امتیاز دادند. با این حال خدا را شکر که توانستم دست خالی از این مسابقات بیرون نیایم هر چند که تمام تلاشم این بود که مدال خوش رنگ کسب کنم. امیدوارم بتوانم در مسابقات بعدی جبران کنم.

دارنده مدال برنز آسیایی در مورد نظر مثبت علیرضا دبیر نسبت به او و حضور در ترکیب تیم در مسابقات جهانی گفت: خیلی خوشحالم که رئیس فدراسیون نسبت به من دید مثبت دارد. البته که باید بیشتر تلاش کنم تا بتوانم نظر کادر فنی را جلب کنم. امسال سال سختی برای کشتی است و ما دو مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی ناگویا را پیش رو داریم. امیدوارم کادر فنی به من اعتماد کند و بتوانم در هر میدانی که روی تشک می‌روم بهترین نتیجه را کسب کنم.

وی در مورد برنامه‌های تیم ملی گفت: در حال حاضر اردوی نداریم و استراحت می‌کنیم. البته همانطور که گفتم امسال سال شلوغی داریم و باید سخت تلاش کنیم. من هم تمرین می‌کنم و امیدوارم بهترین نتیجه خوبی کسب کنم.